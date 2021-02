Pěstování a řez malých ovocných dřevin

Uvažujete o balkonovém pěstování ovoce, stromkového i drobného keříčkového? Nebo o nádobovém pěstování na terasách a zahradách? Do této knihy jsem se pustila s tvrdohlavým názorem, že naučím v hrnku růst i klasickou třešeň ze zahradnictví.

Co je na těch zakrslých tak zvláštního?

Tolik se toho dozvíte? Pravé ovocné stromy už málokdo má!

Stoletá jabloň s metráky plodů, téměř se sto metrů do kruhu rozloženými kořeny pod zemí a mnoha metrovou korunou do výšky? To už se jen tak nevidí, ač za časů mého dětství tak vypadala snad každá jabloň. Ano, autor má pravdu, dnes se opravdu již tyto staré odrůdy jabloní příliš nepěstují a většina dnešních jabloní na zahradách je více či méně zakrslá. Do nádob jsou však vhodné ještě zakrslejší jablůňky. Za tuto připomínku dětství a vzpomínku na rozložité vysoké jabloně moc děkuji.

Nejen o řezu, ale hodně obecných informací a notné namlsání

Poté se dozvíme spoustu praktických informací i o tom, proč pěstovat konkrétní druhy ovocných stromků:

Šlechtění a roubování dává mini stromkům požadované vlastnosti i z hlediska kvality úrody

Některé druhy udržují svůj tvar i bez radikálních střihů právě díky tomu, že mají zakrslost „v genech“.

Jednoduché není na balkonech ani opylování, stromy podobného druhu by měly růst v okruhu 500 metrů minimálně, jinak mají včely a čmeláci velmi ztíženou práci. Ideální vzdálenost stromů je pak 50 m. Proto jsou některé stromky nabízeny ve dvojicích. I na to je třeba myslet.

Zamyslíme se i nad stanovištěm, a to jak na balkonech, tak i v minizahradách. Kdy chránit zdí, závětřím, nebo kdy je příliš slunečné stanoviště moc?

A to klidně můžeme prozradit, ať se namlsáme:

Zdi pro špalíry:

Jižní zeď: hrušeň, broskvoň, meruňka, fíkovník, vinná réva

Jihozápadní, jihovýchodní: výše jmenované, jabloň, meruňka, bobuloviny

Západní zeď: jabloň, třešeň, višeň, bobuloviny, minikiwi (aktinidie)

Jihovýchodní a východní zeď: višeň, bobuloviny a minikiwi

Nezastíněná severozápadní zeď: višeň, ostružina

Základní orientaci máme. Kniha nám pomůže i s výběrem úrodné půdy, její přípravou, sázením, připomene základy řezu a péče o rostlinu a následně se před čtenářem otevře celá série jednotlivých druhů.

Jabloně, broskvoně, švestky, angrešty, rybízy, borůvky, ale také malá exotika, kiwi, kaki, fíkovník, maracuja.

Maracuja se mi loni podařila v létě vypěstovat ze semínek a i přes zimu je docela houževnatá a odvážně roste. Snad příští léto ocení peroucí sluníčko do svých listů a odmění se nejen květy, ale i plody. Fíkovník už načíná třetí sezónu, takže i za dvoustránku o něm jsem vděčná.

Ovšem granátové jablíčko… banánovník, zimolez.

Asi tak – tato kniha namlsá.

Je příjemně a přehledně graficky zpracovaná a poskytuje základní informace. Na jedno posezení a nadšení je ideální, pro navrácení pro informace také. Ale přesto, tak moc by si toto téma zasloužilo obří encyklopedii. Tak moc!

Ale tento malý příjemný formát má také něco do sebe. Evokuje těšení se na jaro.

S tou třešní v hrnku to asi nebude úplně ono, takže za mě: příště raději investovat víc a přímo do hrnkových rostlin.

Autor: Joachim Mayer, Vydala Euromedia