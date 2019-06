Parní čističe: Jak vlastně pracují a jak si vybrat ten nejvhodnější?

Jak uklidit naprosto dokonale, a ještě s ohledem na životní prostředí? Jednou z možností jsou parní čističe. Vše zvládnete pomocí páry, nepotřebujete žádné chemikálie. Skutečně jsou tak dobré, jak se doporučuje, nebo mají i nějaké chyby? Zkusme se na ně podívat trochu blíže.

Na jakém principu pracují?

Do nádržky se nalije voda, kterou čistič ohřevem přemění na páru v nádržce. Pára následně je uzavřena pod určitým tlakem uvnitř v nádržce. Jakmile se stlačí kohoutek, pára vyjde ven. Vysokou teplotou potom umí účinně omývat i staré skvrny a nečistoty a hubí bakterie. V zásadě existují dva typy parních čističů. První je jednokomorový, pouze s jednou nádržkou, v tomto případě se voda přeměňuje na páru přímo v této nádržce. Tudíž je třeba, aby nádržka zůstala uzavřená, dokud se nevypotřebuje veškerá pára. Druhým typem je dvoukomorový systém, kdy se do jedné nádržky vlévá voda a přečerpává se do druhé nádržky, kde se mění na páru. Zde je výhodou, že se dá voda přilévat i v případě, že je přistroj zrovna zapnutý.

Ruční na kachličky i pojízdný na celou domácnost

V zásadě jsou čtyři typy čističů. První z nich je ruční s menší nádržkou cca do 0,4 litru a menším výkonem. Hodí se na drobnější nečistoty, třeba čistění spár u kachliček. Vydrží ale čistit jenom krátkou dobu, protože má malou nádržku. Nebývá drahý, k použití je připraven rychle a je lehký, proto se s ním dobře manipuluje. Druhým typem jsou pojízdné čističe. Připomínají vysavače, poradí si s čistěním podlah, koberců i oken. Teplota páry je 140 °C, takže zahubí i bakterie. Zvládnete s ním vyčistit celou domácnost, nabízí vysoký výkon. Nevýhoda je vyšší pořizovací cena, také neumí rozpuštěné nečistoty odsát.

Vysavače zvládnou i čalounění, mopy jsou ideální na podlahy

Další kategorií jsou parní vysavače, jež si poradí i s čalouněním, podlahami. S teplotou páry 150 °C zvládnou i odolnou špínu. Navíc umí rozpuštěnou špínu odsát. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, na druhou stranu kvalita úklidu je opravdu špičková. Parní mopy jsou nejvhodnější na čištění různých typů podlah. Jsou však jednoúčelové – na nic jiného je nepoužijete. Vyplatí se tedy hlavně v rozlehlých bytech a domech, kde musíte čistit velké podlahové plochy. Příjemná je i nižší cena. Nečistoty neodsává, ale stírá, také nemívá příliš silný výkon.

Jaké mohou mít parametry?

Čističe se liší různým objemem nádoby od 0,2 litru až po třeba 1,3 litru. Tlak páry, který čistič vyvine je zpravidla 3-6 barů. Další odlišností je výkon, obvykle od 1000 do 2500 Wattů. K dispozici bývá také různé příslušenství, a to rovné či zahnuté trysky pro bodový paprsek, ruční a podlahová hubice i s froté potahem, ohebná prodlužovací hadice, minimop s krycí tkaninou, kartáč na čištění zrcadel, gumové stěrky, kartáčové lamely. Typ od typu je příslušenství jiné, ale většinou dost bohaté. Co by měl takový parní čistič mít? Naprostou nezbytností je dětská pojistka a bezpečnostní ventil, to je u čističů nezbytnost a nikde nechybí. Díky nim se nepopálíte.

K čemu se nejlépe hodí?

Můžete je použít k čištění různých tvrdých ploch, podlah, WC, koupelny, zrcadel. Většinou je výhodou jejich rychlé zprovoznění. Některé z nich mohou začít pracovat i 15 sekund po zapnutí. Jsou typy, které rozpuštěnou špínu hned odsají. Silnější stroje s vyšším tlakem (6 barů) dokážou vyčistit i zažranou špínu na prakticky jakémkoli povrchu od plovoucích podlah přes terakotu až po matrace a čalounění. Typy s dvojnásobnou filtrací vypouští ven zcela čistý vzduch. Dokážou s 99% úspěšností likvidovat bakterie a viry.

Jaký čistič zvolit?

Důležité je, na co ho budete používat. Záleží na tom, jestli chcete univerzální stroj nebo stroj jenom na určitý druh práce. Další otázkou je, jak často ho budete používat, zda jenom občas a na drobnosti, nebo na úklid celé domácnosti. Podstatná je i bezpečnost. Jednokomorový čistič nesmíte nikdy během práce otevřít a po vypotřebování nádržky byste s ním měli udělat chvíli přestávku. Podstatná je nádržka. Dodávají se nerezové a hliníkové. Delší životnost má nerezová nádržka. Důležité je i odvápňování čističe. Pokud nepoužíváte do čističe destilovanou vodu, kupte si odvápňovací patrony.