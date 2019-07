Ostružiny – malý poklad zahrad

Kdo by nemiloval ostružiny. S ostružiníkem se můžeme setkat naprosto bez problémů ve volné přírodě, na procházce lesem, či nějakou polní stezkou. Pokud ostružiník potkáte, nebojte si nějakou pěkně zralou ostružinu utrhnout. Bude chutnat stejně lahodně jako ta, kterou si můžete pěstovat na zahradě. Mějte se však na pozoru, ostružník je totiž velmi pichlavý kamarád. Jeho šlahouny mají totiž malé trny. Tyto šlahouny mohou být leckdy opravdu pěkně dlouhé a to klidně i 50 – 200cm. Pokud na tento keř narazíme v lese, bude se nejspíše plazit. Pokud se ostružiny rozhodneme pěstovat doma, bude lepší jeho šlahouny vázat k nějaké opoře. Pro zahradní pěstování se také stále více využívá odrůd, které nemají žádné trny.

Jak ostružiník pěstovat na zahradě?

Tento keř se řadí mezi poměrně nenáročné keře, pro své pěstování potřebuje místo, které ho bude chránit před nepříjemným větrem. Pokud ostružiníků budete sázet více, nechávejte jim vždy rozestup alespoň jeden až dva metry. Jen díky tomu budete mít vůbec možnost se k lahodným malinám dostat. Kromě dobře krytého stanoviště před větrem potřebují také dostatek slunečních paprsků, bez nich nebudou dobře prospívat. Pokud se tedy divíte, proč jsou vaše ostružiny tak kyselé, může to být způsobeno právě tím, že ostružiník neměl dostatek slunce. Dále je také potřeba, aby půda byla dobře propustná.

Ostružiny jsou koktejl pro naše zdraví

Nejen, že jsou ostružiny výborné, ale jsou také neskutečně zdravé. V ostružinách najdeme vitamíny A, B, C, E a K. Mimo to obsahují pouze 5% cukrů. Jde tedy o dokonalou pochutinu s neskutečně velkým obsahem vitamínů. Mimo vitamíny v nich také najdeme velké množství minerálních látek, mezi které patří například fosfor, vápník, hořčík a také velké množství železa. Jen těžko byste hledali lepší antioxidační koktejl než je ten z ostružin.

Jak poznat, že jsou ostružiny zralé?

Doba sklizní ostružin bývá kolem srpna, ale poznat, že jsou ostružiny zralé, je celkem jednoduché. Vše se řídí podle barvy plodů. Jakmile ostružiny ztmavnou, až na téměř černou barvu nastal správný čas pro jejich sklizeň. Sklizené plody skladujte v tmavé místnosti na suchém místě. Ale pozor, ostružiny velmi rychle plesniví. Proto bychom je neměli skladovat déle než maximálně 3 dny. Pokud je tedy nestihneme zpracovat čerstvé, budeme je muset nějak zpracovat.

Jak ostružiny zpracovat?

Možností je spousta a fantazii se meze nekladou. Můžete si například připravit výborné ostružinové smoothie. Na to vám bude stačit 1,5 hrnku ostružin, 1 banán, 1 hrnek jablečné šťávy, 1 hrnek bílého jogurtu a asi 2 lžíce medu. Dále si můžeme připravit ostružinové koláče, nebo ostružinový sirup. Ten si připravíme tak, že rozmačkané ostružiny dáme do velké zavařovací sklenice, kterou dáme na slunce a necháme tak proběhnout po dobu asi pěti dnů proces kvašení. Vzniklou šťávu po této době přecedíme přes plátno a necháme jí jeden den odpočinout a poté slijeme. Usazeninu, která nám tímto procesem vznikne, můžeme využít například při přípravě marmelády. Poté na jeden litr šťávy přidáme 1 kg cukru a vaříme přibližně 10 minut. Nakonec ještě horkou šťávu nalijeme do vysterilizovaných sklenic a ihned uzavřeme.

Pokud se nám nechce do tepelné přípravy ostružin, můžete je také velmi jednoduše zamrazit v mrazáku a v chladných zimních dnech si na nich pochutnat.