Originální kapří recepty aneb štědrovečerní večeře jinak!

Kapr. Ryba bez které by Vánoce nebyly ty pravé Vánoce. Pokud nepatříte mezi milovníky ryb a o Štědrém dni si raději dáte kus pořádného vepřového řízku, tak vás tento článek s recepty asi moc nepotěší. Jestliže ale spadáte do druhé kategorie, kdy si o štědrovečerní večeři rádi dopřejete výtečný pokrm z této – u nás hojně vyskytované – ryby, pak budete mít radost z některých z následujících receptů na přípravu kapra.

Vánoční smažený kapr

Co budete potřebovat:

1 (1,5-2 kg) kapr; může být již naporcovaný na steaky nebo filety

2 velké cibule

sůl na dochucení

pepř, na dochucení

4 citrony

5 polévkových lžic strouhanky

5 polévkových lžic pšeničné mouky

olej na smažení, např. řepkový olej

Postup: [Předchozí noc] Kapra naporcujte na rybí steaky (příčným řezem, proříznutím kosti) nebo na kousky filé. Hojně je osolte a opepřete.

Oloupejte a nakrájejte cibuli.

Kousky ryby vložte do velké nádoby a proložte je plátky cibule. Přikryjte víkem nebo potravinovou fólií a nechte přes noc v chladničce.

[V den přípravy] Vymačkejte šťávu ze 3 citronů, poslední citron nakrájejte na tenké plátky.

Ve velké míse zalijte kousky ryby citronovou šťávou a plátky citronu. Dbejte na to, aby se každý kousek ryby měl možnost s citronovou šťávou promíchat. Mísu zakryjte potravinovou fólií a nechte 30 minut odležet.

Po této době osušte kousky kapra papírovými utěrkami.

Velký talíř vysypte pěti lžícemi mouky a pěti lžícemi strouhanky a spojte je dohromady.

Vymažte velkou pánev/skleník trochou oleje na smažení. Nastavte teplotu na středně vysoký stupeň.

Uchopte jeden kus kapra po druhém a obalte ho v těstíčku. Dbejte na to, aby byly všechny strany ryby dobře pokryty.

Pokud je pánev rozpálená, můžeme začít smažit. Položte rybu na pánev a smažte ji dozlatova. Obvykle to trvá 5-6 minut z každé strany; přesná doba však závisí na tom, jak silné jsou vaše kousky. Pokračujte, dokud vám ryby nedojdou.

Podávejte ihned s čerstvými citronovými plátky po straně nebo počkejte, až vychladne, a podávejte jako studený předkrm.

Vánoční rybí polévka

Co budete potřebovat:

Kousky hlavy a ocasu kapra obecného

8 šálků vody

1 cibule nakrájená na plátky

2 lžíce másla

2 pastináky, oloupané a nakrájené nadrobno

1 tuřín, oloupaný a nakrájený nadrobno

2 mrkve, oloupané a nakrájené nadrobno

1 cibule nakrájená nadrobno

rybí jikry

2-3 rybí filety

2 lžíce másla

2 lžíce mouky

špetka muškátového oříšku

sůl a pepř podle chuti

Příloha: nasekaná petrželka a máslem potřené krutony

Postup: Rybí hlavu, ocas a filety vařte s nakrájenou cibulí v osolené vodě, dokud cibule nezměkne (asi 20 minut). Mezitím na 2 lžících másla jemně osmahněte zeleninu a rybí jikry do měkka. Když je vývar hotový, sceďte ho a nalijte do zeleniny. Rybí vývar si ponechte. V jiném hrnci rozpusťte 2 lžíce másla, vmíchejte mouku a míchejte, dokud nezhnědne. Přilijte polévku, přiveďte k varu, pak snižte teplotu a vařte 30 minut. Přidejte rezervovanou rybu, přidejte muškátový oříšek a podle chuti okořeňte. Když je polévka připravena k podávání, naberte ji do misek a posypte nasekanou petrželkou a krutony.

Kapří koláčky ve sladké cibulové marmeládě

Co budete potřebovat:

1 kapr (1,5 kg) vykuchaný, bez hlavy, bez ploutví; nebo 2 filety

Olej na smažení, např. řepkový olej

2 velké cibule

2 polévkové lžíce zavařeniny z ptačích třešní (nahradit: zavařeninou z višní)

3 lžíce (50 ml) jablečného octa

1 lžička medu

½ svazku (20 g) čerstvých lístků tymiánu, kopru nebo petrželky

1 citron

1 vejce (bezmléčná náhrada: 1 lžíce mletého lněného semínka se 3 lžícemi vody)

1 lžička sušené majoránky

½ muškátového oříšku (1 lžička mletého muškátového oříšku)

2-3 lžíce strouhanky

1 šálek prosa, vařeného (to je zhruba ⅓ šálku suchého, syrového prosa)

Sůl, černý pepř, řepkový olej

Postup: [Pokud se jedná o celého vykuchaného kapra] Rybu zbavte šupin, odřízněte hlavu, ocas a ploutve. Rozdělte na filety. Pokud cítíte nějaké kosti, odstraňte je.

Filety pečte v předehřáté troubě při teplotě 180 °C přibližně 35-45 minut. Přesná doba závisí na tloušťce filetů, proto se vyplatí rybu empiricky vyzkoušet – píchnutím vidličkou. Kapr je upečený, když je jeho maso neprůhledné a neprosvítá.

Necháme vychladnout a dvakrát umeleme na masovém strojku. Případně filety nasekejte najemno nožem nebo použijte kuchyňský robot.

Cibuli nakrájejte na kostičky (lze i na půlměsíčky).

Vezměte pánev a vymažte ji lžící nebo dvěma řepkového oleje. Přidejte cibuli a smažte ji, dokud lehce nezezlátne.

Přidejte dvě lžíce zavařeniny z ptačích třešní, tři lžíce jablečného octa a jednu lžíci medu. Dochuťte velkou špetkou soli a nasekaným čerstvým tymiánem. Nastrouhejte citronovou kůru a vymačkejte z ní šťávu, kterou přidejte na pánev. Odstavte nebo udržujte na velmi mírném ohni.

Vraťme se k mletému kaprovi. Rozklepneme jedno vejce – nebo pro bezmléčnou verzi smícháme jednu lžíci mletého lněného semínka se třemi lžícemi vody) a přidáme ho do kapří hmoty.

Do hmoty přidáme 2-3 lžíce strouhanky a uvařené proso. Hojně dochuťte čerstvě mletým černým pepřem, strouhaným muškátovým oříškem a nasekaným čerstvým tymiánem. Vše dobře spojte stěrkou nebo lžící.

Rukama vytvarujte ploché rybí kuličky o velikosti zhruba tenisového míčku. Obalte je ve strouhance.

Smažte je z obou stran v hojném množství oleje dozlatova (zhruba 5 minut z každé strany). Podávejte s cibulovou omáčkou a ozdobte snítkami čerstvého tymiánu.

Kapr v aspiku – Vánoční polský recept

Co budete potřebovat:

1 kapr

3 lžíce soli

4 bobule nového koření

3 bobkové listy

1 mrkev

1 kořen petržele

1 malá cibule

6 lžic želatiny v prášku

1 lžíce octa nebo šťávy z 1 citronu

[volitelně] vaječný bílek

Postup: Do velkého hrnce nalijte 12 šálků vody.

Přidejte bobule nového koření, bobkové listy a sůl.

Oloupejte zeleninu a přidejte ji do vody.

Přiveďte k varu a vařte 10 minut.

Mezitím omyjte a nakrájejte kapra na 1-1,5 cm široké kousky.

Kapra opatrně vhoďte do vroucí vody, začněte hlavou. Vařte 20 minut.

Po 20 minutách vyjměte kapra z vývaru. Položte ho na velký talíř a vytvarujte do tvaru ryby. Hlavu vyhoďte.

Rybí vývar sceďte. Pokud není čirý, přidejte do vývaru rozšlehané vejce a vařte, dokud není čirý.

Rozpusťte želatinový prášek s trochou studené vody.

Přidejte ho do 4 šálků horkého rybího vývaru a promíchejte.

[POZNÁMKA: Toto množství želatiny by mělo stačit. pokud vám zbylo více rybího vývaru, můžete ho použít celý. Na každé 4 šálky vývaru budete potřebovat 6 lžic želatiny v prášku].

Přikryjte kapra želé a počkejte, až ztuhne (v lednici).