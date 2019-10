Okrasné papričky jsou krásné. A některé i skvěle chutnají

Papričky už dávno nejsou jen oblíbenou pochutinou. Stále více se na našich zahradách a v truhlících na balkónech i za oknem uplatňují i čistě jako okrasné rostliny. Mají bílé pěticípé květy, ale nejvíce upoutají pozornost jejich plody; jsou pevné, lesklé a mohou hrát rozmanitými barvami. Během zrání jsou zpočátku žluté, později oranžové a nakonec červené či dokonce fialové, tvar je oválný, kuželovitý nebo kulatý. Nejběžnější odrůdou je paprička roční. Zahrnuje totiž celou řadu barev a tvarů. U okrasných papriček, které nejsou vyšlechtěny ke konzumaci, nebývá udaná pálivost.

Jak pěstovat okrasné papričky?

V bytě můžeme vysévat v podstatě kdykoli, ideální období ale je od února do října. Pokud se ale rozhodneme pustit do pěstování uprostřed topné sezóny, nesmíme zapomenout zvlhčovat vzduch. Semínka vložíme do vlhké lehčí zeminy a necháme je klíčit v temnu. A hlavně v teple. Teprve po několika dnech je vhodné přemístit sazeničky na světlo. Do většího květináče je přesazujeme ve chvíli, kdy mají dvě řady lístků. Jelikož papričky potřebují zajistit opylení, je vhodné umístit je koncem jara na balkón, okenní parapet nebo na zahradu. Stejně je tomu i u papriček, které se prodávají již předpěstované v obchodech. Zralých plodů se dočkáme na podzim, někdy dokonce až v zimě. Rady pro zahradničení si můžeme přečíst i na internetu.

Je možné okrasné papričky konzumovat?

Chilli papričky, ani ty pěstované jen pro krásu, nejsou jedovaté. Pozor si ale musíme dát na to, aby se nejednalo o rostlinu, která byla chemicky hnojena nebo je ošetřena některým ze zdraví škodlivých postřiků. Můžeme-li si zaručeně ověřit, že naše paprička jedům vystavena nebyla, lze její plody bez obav ochutnat. Nicméně pokud jsme si ji sami nevypěstovali ze semínek, může nás překvapit atypická chuť. Při šlechtění okrasných odrůd papriček je důraz kladen namísto na chuť na vzhled.