Odvzdušnění radiátoru zvládne každý! Řekneme vám, jak si můžete poradit s tím svým

Není nad to, když si během mrazivého dne dáte nohy k topení, které vám je během několika minut krásně zahřeje. V tomto ohledu je topení úžasný vynález – tedy, pokud funguje tak, jak má. Pokud se však do radiátoru dostane vzduch, může zabránit správné cirkulaci vody, což má za následek sníženou účinnost, vyšší účty za vytápění a výrazné teplotní rozdíly v celém domě. V tomto bodě vám pomůže jediné – odvzdušnění! Pokud jste to nikdy nedělali a nebo jste žena v domácnosti a toho kroku se bojíte, tak věřte, že není čeho. Odvzdušnění zvládne opravdu každý. My vás jím nyní provedeme krok za krokem.

Ve většině případů lze výše uvedený problém snadno vyřešit odvzdušněním příslušenství. Odvzdušnění radiátoru se týká procesu otevření vypouštěcího ventilu a umožnění výstupu vzduchu z radiátoru. Jakmile je vzduch ze systému vypuštěn, voda začne správně cirkulovat radiátorem a obnoví teplo do místnosti. Jedná se o poměrně běžný úkol, který by měl být proveden alespoň jednou ročně, aby bylo zajištěno, že v žádném z radiátorů v domácnosti nebude vzduch. Pomocí této příručky se dozvíte, jak odvzdušnit radiátor a učinit tuto práci pravidelnou součástí vaší roční údržby vašeho domova.

Kdy odvzdušnit radiátor

Radiátory v domácnosti se doporučuje odvzdušnit alespoň jednou za rok. Můžete si však všimnout několika běžných příznaků, které mohou naznačovat, že je třeba radiátory odvzdušnit dříve. Jedním z běžných příznaků je, že radiátor je nahoře chladnější než dole. To je známka toho, že vzduch brání vodě ve správné cirkulaci. Dalším příznakem je, že vzduch zachycený v topném systému způsobuje chrastění radiátoru nebo podivné bublání.

Mezi méně časté známky toho, že potřebujete odvzdušnit radiátor, patří chlad, plíseň nebo vlhká místa v celém domě. Pokud je celý radiátor studený, systém mohl zachytit vzduch v potrubí, který omezuje tok horké vody do radiátoru. Plísně a vlhké skvrny mohou naznačovat, že teploty v celém domě jsou nevyrovnané, což vede ke kondenzaci. Plíseň je však obecnějším příznakem a může být důsledkem jiného problému, jako je prosakující vodovodní potrubí.

Jak odvzdušnit radiátor

Odvzdušnění domácích radiátorů je základní úkol, který zvládne většina kutilů. Nezahrnuje to žádné specifické nástroje či vybavení a celý proces zabere jen velmi málo času.

Co budete potřebovat:

Vybavení / Nástroje:

Rukavice

Klíč od radiátoru

Kbelík

Materiály:

Hadr nebo látka

Vypněte topení

Prvním a nejdůležitějším krokem tohoto procesu je vypnutí topení. Aktivní topný systém nejenže může přivést do potrubí více vzduchu, ale také potřebujete čas, aby se teplo rozptýlilo, abyste si nepopálili obličej nebo ruce, když vyjmete odvzdušňovací ventil. Pokud je radiátor stále horký, odstranění odvzdušňovacího ventilu způsobí vystříknutí páry a téměř vroucí vody z ventilu vaším směrem. Vypněte topný systém a počkejte, až se teplo rozptýlí. Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je chladič chladný.

Připravte si oblast

Zatímco čekáte, až radiátory vychladnou, můžete si zatím připravit okolní prostor umístěním kbelíku na základnu radiátoru, abyste zachytili veškerou vodu, která vyteče odvzdušňovacím ventilem. Nyní je také vhodný čas popadnout starý hadr nebo jiný hadřík, který pomůže zadržet rozstřik kapek vody a vyčistit veškerou vodu, která se rozlije na podlahu.

Otevřete ventily chladiče

Před vložením klíče chladiče do odvzdušňovacího šroubu zkontrolujte, zda jsou sací i výstupní ventily chladiče otevřené. Pokud nemáte klíč od radiátoru, obvykle jej najdete v místním obchodě pro domácí kutily. Alternativně můžete k ovládání odvzdušňovacího ventilu použít šroubovák. S vaším zvoleným nástrojem vloženým do odvzdušňovacího šroubu otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček, abyste ventil otevřeli.

Když otevřete ventil, měli byste začít slyšet syčení, jak vzduch uniká z chladiče. Ujistěte se, že máte připravený hadřík a kbelík, a nebuďte překvapeni, když z ventilu začne kapat trochu vody. K zachycení kapek použijte hadřík a oči mějte stále na ventilu.

Zavřete vypouštěcí ventil

Po vypuštění veškerého vzduchu z radiátoru uvidíte, jak z odvzdušňovacího ventilu začne vytékat stálý proud vody. Pokud je kbelík ve správné poloze, měl by zachytit jakoukoli vodu dříve, než může nasáknout podlahu. Otáčením odvzdušňovacího šroubu ve směru hodinových ručiček utáhněte odvzdušňovací ventil, abyste zastavili průtok vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům, a poté hadrem otřete veškerou vodu, která minula kbelík.

Opakujte u každého radiátoru

Vyprázdněte kbelík a vyždímejte hadřík nebo hadr, pak pokračujte k dalšímu radiátoru v domácnosti. Tento postup opakujte s každým radiátorem.

Zapněte topení a otestujte systém

Zapněte topný systém a počkejte, až voda začne cirkulovat přes radiátory. Asi po 20 minutách zkontrolujte každý radiátor, abyste se ujistili, že produkují teplo a že je teplo rovnoměrně rozváděno ze spodní části radiátoru nahoru.

Zdroj