Odjíždíte na dovolenou? Vyvarujte se těchto chyb!

Pomalu se blíží doba dovolených, kdy si zástupy lidí balí kufry a vyráží na zasloužené volno. Ve vzrušení z plánování cesty majitelé domů často zanedbávají řádné zabezpečení svého domova a majetku před odjezdem. Nic nezkazí návrat domů tak, jako když zjistíte, že váš majetek byl vandalizován a cennosti byly ukradeny. Sestavili jsme seznam nejčastějších chyb, kterých se lidé před dovolenou dopouštějí, takže nemusíte trávit cestování obavami z toho, co se doma asi děje.

Ohlášení dovolené na sociálních sítích

Když na sociálních sítích prozradíte podrobnosti o své nadcházející dovolené, v podstatě tím světu oznamujete, že váš dům bude zcela prázdný. Počkejte, až se vrátíte domů, než budete sdílet svou radost ze slunění na Bahamách. Jakmile se bezpečně vrátíte domů, můžete začít zveřejňovat to nejlepší na Facebooku, Twitteru či Instagramu s vědomím, že případní vetřelci nemají šanci, zaměřit se na váš prázdný dům.

Zapomenout zkontrolovat okna a dveře

V posledních chvílích při všem tom shonu při odjezdu na dovolenou je snadné zapomenout znovu zkontrolovat všechny zámky. Pokud necháte nezajištěné byť jen jedno okno či dveře, může to být pro lupiče pozvánkou, aby se vkradli do vašeho domova. Přidejte proto toto opatření do kontrolního seznamu před odjezdem, abyste se na poslední chvíli neocitli ve spěchu, že musíte zkontrolovat zámky. Nezapomeňte odstranit všechny klíče od dveří, které jste ukryli venku (umělé kameny, klíč položený nade dveřmi) – profesionální zloději znají všechny běžné tajné úkryty.

Nesvěřit někomu známému dozor nad domem

Když plánujete delší cestu, najměte blízkého přítele nebo důvěryhodného souseda, aby kontroloval váš dům, když budete pryč. Dejte této osobě seznam úkolů, které vyžadují pozornost, jako je zalévání pokojových rostlin nebo vyzvedávání pošty, a požádejte svého přítele, aby raději zkontroloval všechny spotřebiče a zámky. Nechcete se přeci vrátit domů do zatopeného sklepa nebo rozbité lednice (spolu se zkaženým jídlem). Ujistěte se, že tato osoba ví, jak vás v případě nouze zastihnout.

Nechat své mazlíčky doma

Je pravda, že by se vaši mazlíčci pravděpodobně cítili pohodlněji doma než v hlídací stanici. Pokud ale trpí váš čtyřnohý přítel separační úzkostí, mohlo by se snadno stát, že byste se vrátili domů k rozžvýkané pohovce či roztrhaným závěsům. Zvažte ubytování pro psy a kočky na akreditovaném hlídacím místě, místo toho, abyste se spoléhali na přítele, že je nakrmí a vyvenčí.

Nechat dům vypadat prázdně

Pokud zloději sledují a obchází vaše okolí, budou v první řadě hledat známky prázdného domova. Půl tuctu novin na schodech či přeplněná poštovní schránka jasně sdělují, že tu nikdo není. Zastavte doručování pošty a novin, když jste pryč (pokud to nejde, požádejte známé či souseda), a požádejte souseda, aby v den odvozu odpadků nechal vyvézt i ty vaše. Zvažte, zda nepožádáte přítele, aby zaparkoval na vaší příjezdové cestě, aby vše působilo normálně a že je v domě stále někdo přítomen.

Nechat jídlo shnít

Shnilé jídlo není tak vážné, jako například krádež nebo poškození majetku, ale návrat domů při kterém vás přivítá ohromný zápach plesnivých zbytků není ideální způsob, jak ukončit dovolenou. Ovoce a zelenina ponechané na pultu se mohou během naší nepřítomnosti rozkládat, potenciálně přitahovat mouchy a jiné škůdce a zanechat vám tak v kuchyni červy. Pokud budete pryč déle než týden, rozdejte čerstvé produkty a všechny zbytky a mléčné výrobky umístěte do lednice.

Nechat elektroniku v zásuvkách

Nezapomeňte před dovolenou vypnout a odpojit počítač, toustovač, kávovar, osvětlení vánočního stromu a další elektroniku. Pokud dojde k přepětí nebo elektrické bouři, když jste pryč, počítače a zařízení se mohou poškodit. Navíc odpojená elektronika nespotřebovává energii, což vám šetří peníze za elektřinu.

Vyzkoušejte chytré zabezpečení

Nemusíte investovat do drahého bezpečnostního systému, abyste ochránili svůj domov na dovolené. Místo toho odstrašte případné zloděje tím, že váš domov bude vypadat plný lidí. Vybavte svá svítidla na verandě a několik vnitřních svítidel chytrými žárovkami s Wi-Fi, které můžete ovládat chytrým telefonem z libovolného místa. Každou noc rozsviťte žárovky na několik hodin a každý zloděj dá vašemu domu pokoj.