Odborník radí: 3 časté chyby v péči o trávník

Trávník je součástí skoro každé zahrady. Jak na to, abyste z někho měli jen a pouze radost, se dozvíte v dnešním článku.

1. Sekání je nejčastější chybou

Možná už jste také slyšeli, že jen nakrátko posečený trávník může prosperovat. Ovšem odborníci uvádějí správnou výšku trávníku asi 3 cm, v letním období klidně ještě malinko delší. Alfou a omegou je ale nabroušení břitů sekačky. Schválně se neváhejte sehnout a podívejte na se na čerstvě ustřiženou trávu. Okraj řezu by měl být naprosto čistý, bez roztřepení. Na starém střihu u roztřepení také vidíte zahnědlý konec, to nejvíce dokonalému trávníku vadí.

Náš tip: Mnohem zajímavějšího dojmu docílíte, pokud využijete možností moderních sekaček a nastavíte si k různým účelům různou výšku sečení a někde necháte trávu tak, jak je,“ doporučuje Jan Kovačka, majitel sítě prodejen HECHT – specialista na zahradu.

V teplých měsících, obzvláště ve větším suchu, je dobré ponechat porost vyšší, aby lépe schraňoval vlhkost, jinak může hrozit jeho vysychání. Naopak v deštivých dnech je vhodné sekat častěji.

2. Zálivka

Pan Větvička vždy říká, že největším nepřítelem rostlin je člověk a voda. Na to bychom měli myslet i při zalévání, jehož nedostatek trávníku škodí stejně jako nadbytek.

Pokud jste zaseli trávník nový, nebo pečujete o ten stávající, závlaha je potřeba. Sucho trávě dobře nedělá a choulostivé klíčky by mohly brzo uschnout. Zavlažujeme však rovnoměrně, aby z našeho trávníku nevznikl rybník.

Vyvarujte se také častému zalévání malým množstvím vody. Dosáhnete tak jen hlubokého růstu kořenů a v období sucha hrozí celkové uschnutí trávníku. Každopádně je vhodné trávník od jara do podzimu zalévat pravidelně, alespoň dvakrát týdně. Za nejvhodnější část dne je pokládán večer, kdy se voda tolik neodpařuje. Odborníci doporučují na každý metr čtvereční minimálně 5 litrů vody.

3. Časté chyby v péči o trávník

Už jste slyšeli mýtus, že vertikutace trávníku škodí? Naopak prořezem trávníku docílíte rozrušení povrchu, zajistíte zvýšení přísunu vzduchu, vody, světla, podpoříte kořenový systém a omezíte tvorbu mechů a travní plsti. Tato péče tak zajistí zdravě vypadající trávník a pravidelný porost.

Vertikutovat je vhodné ideálně 2x ročně, na jaře a pak na podzim. Samozřejmě vždy záleží na konkrétních podmínkách a počasí, teplota by neměla nikdy klesnout pod 8 stupňů. Špatně provedená vertikutace se projeví na delší době nutné k regeneraci trávníku. Půda nesmí být promáčená, aby nedocházelo k vytrhávání drnů a zalepování nožů půdou. Také by ale neměla být vyschlá a tvrdá, protože do takové půdy se nože nezaříznou. Nejlepší období nastává přibližně 2 dny po dešti.

Náš tip: Pár dnů před vertikutací můžete na stinných místech použít prostředek na hubení mechu, aby vertikutátor odstranil již odumřelý mech. Ostrými, vertikálně rotujícími noži na hřídeli vertikutátoru, prořežte trávník do hloubky nejvýše 2 až 3 mm. Před samotnou vertikutací pak z trávníku odstraňte nečistoty (listí, větve, klacíky).

Chemie na trávník nepatří?

Je pravda, že zdravý trávník si dokáže poradit s ledasčím, ale zacelení míst, kde tráva neroste, pro něj může být z nejrůznějších důvodů těžké. Proto se nebojte mu pomoci.

Vyskytují-li se na trávníku holá místa, zasejte na nich travní směs. Postup je jednoduchý. Půdu nejprve lehce prohrábněte a smíchejte ji s pískem. Pak teprve proveďte výsev a půdu uválejte nejlépe travním válcem. Poté tato místa vydatně zalijte. Pokud budete provádět výsev na větším prostoru, pomůže vám s pohodlným a rovnoměrným výsevem sypací vozík.

Někdy je potřeba zasít zcela nový trávník, v takovém případě musíte terén nejdříve předpřipravit – odstranit kameny a plevel a srovnat terén. Do půdy případně přidejte rašelinu či hnojivo, aby se trávníku dařilo. Při výběru osiva obecně platí, že se doporučuje nakupovat raději u renomovaných výrobců, kteří nabízejí speciálně vyšlechtěné a odolné odrůdy. Samotné setí pak můžete provádět buď tradičně rukou, nebo pomocí sypacího vozíku, a to od jara do podzimu. Pamatujte ale, že na první setí by měla být teplota půdy min 8 °C. Osivo následně vpravíte do země opět pomocí válce s hroty či hráběmi.

Hnojivo je potřeba použít dle daného období. Existují trávníková hnojiva pro start sezóny, které používáme na jaře. Na podzim pak používáme hnojiva s vyšším obsahem hořčíku pro dokonalé dozrání pletiv. Takto ošetřený trávník pak lépe odolává nemocem a také třeba plísni sněžné.