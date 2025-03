Nestihli jste zimní řez? Můžete o ještě napravit!

Některé křoviny a ovocné stromky vyžadují zimní řez. Ne vždy to však stihneme, nebo si vůbec nevzpomeneme. Otázka je, jestli to lze na jaře napravit, nebo ne. Dobrá zpráva je, že ANO! Podíváme se na to, jak u čeho. Některé rostliny vyloženě jarní řez vyžadují.

Zimní řez je důležitý pro růst a zdraví mnoha dřevin, zejména ovocných stromů a některých okrasných keřů. Pokud jste ho nestihli, v některých případech lze řez provést i na jaře, ale je třeba dbát na správné načasování a techniku.

Rostliny, které vyžadují zimní řez lze ještě zachránit i v předjaří.

Jabloně a hrušně

Jabloně a hrušně mají svůj čas pro prořezání v prosinci a únoru. Tento řez podporuje růst plodných větviček pro další roky.

Pokud to nestihneme, můžeme prořezat rostliny v období února – března, dokud nezačnou zelenavou barvou rašit pupeny. Potom už by se rostliny zbytečně vysilovaly.

Švestky, třešně, višně, meruňky, broskvoně

Švestky, třešně, višně, meruňky – obvykle se řežou po sklizni (léto), ale pokud je nutný zimní řez, měl by být velmi mírný. U meruněk a broskvoní je lepší řez provádět až na jaře, když začínají růst.

Réva vinná

Nejlepší doba pro zimní řez je leden až únor, takže tady máme stále čas a nemeškáme. Pokud ale řez nestihnete, můžeme využít ještě březen, ale jen do doby, než se začnou rozvíjet pupeny. Pozdější řez už může způsobit oslabení rostliny, začne vytékat míza.

Rybíz a angrešt

Tyto malé dřevinky seřezáváme v zimě, při prvních mrazech. Podporuje se tak růst plodného dřeva a úroda v roce dalším. Pokud to nestihneme, platí tady pravidlo, že to můžeme učinit ještě v předjaří, ale méně radikálně. Stromek už se probouzí k životu.

Růže

U růží je v podstatě jedno, jestli je řežeme v zimě nebo na jaře. Oba řezy jsou možné.

Tavolníky a hortenzie

Když nestihnete podzimní a zimní řez, můžete tavolníky a hortenzie seříznout i v předjaří. Musí to však být ještě před rašením, takže ideálně únor.

Co rozhodně řezat na jaře?

Některé keře a rostliny vyloženě jarní řez potřebují.

Ořechokřídlec, tavolník, hortenzie, zimolez, mahonie, pámelník, tamaryšek – tyto keře jarní řez milují. Tady můžeme mít i trošku posunutý kalendář prořezu, uvádí se, že správný termín je do konce března.

Nejprve z těchto rostlin odstraníme odumřelé květy a listy a můžeme prořezat.