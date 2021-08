Nejlepší způsoby, jak provonět svůj domov přírodně

Nevábný zápach dokonale stačí k tomu, aby zničil efekt jakékoli místnosti, bez ohledu na to, kolik času jste strávili tím, aby vypadala krásně. Bohužel není vždy snadné se tomu problému vyhnout. Možná, že se ve vaší domácnosti nacházejí domácí mazlíčci, máte problémy s vlhkostí či plísní a nebo partnera, který rád vaří s „éterickými“ přísadami. Ať už je to jak chce, my vám nyní poradíme nejlepší způsoby, jak docílit krásně vonícího domova.

Existuje spoustu věcí, které můžete pro provonění svého domova udělat. Naše tipy jsou všechny na přírodní bázi. Vůně bylin, květin a esenciálních olejů navíc zvedne náladu, uklidní mysl a do každého prostoru vnese svěžest.

Vyrobte si svůj vlastní osvěžovač vzduchu

Pro rychlé osvěžení vzduchu – na přírodní bázi – naplňte pánev vodou. Přidejte čerstvý rozmarýn, přiveďte k varu a poté po dobu několika hodin duste. Uvolňující se pára se bude šířit po celém domě a provoní vzduch. Až směs vychladne, nalijte ji do láhve s rozprašovačem. Uchovávejte v lednici a používejte podle potřeby.

Květinová výzdoba ve správný čas

Pokud si chcete provonět vzduch pomocí čerstvých květin, tak je jděte sbírat brzy ráno. To jsou totiž plné mízy. Volte takové stonky, které mají spoustu pupenů a jen jednu otevřenou květinu. Na květinových dílnách (existují i online kurzy) můžete zjistit, jak si lze vytvořit krásnou, vonnou kytici.

Zasaďte vonné bylinky

Tady je jeden báječný tip pro všechny milovníky vaření. Vytvořte si malou kuchyňskou zahradu s čerstvými bylinkami, jako je bazalka, petržel a šalvěj. Budete je tak mít neustále po ruce při vaření a vy si navíc můžete každou chvíli jemně rozdrtit listy mezi prsty, díky tomu získáte sladkou a kořeněnou vůni, kterou můžete inhalovat. Venkovní bylinky sbírejte brzy ráno a následně si je doma pověste po domě v malých svazcích.

Vyvarujte se umělých vůní

V domově, který krásně voní, je trávení času přímo potěšením. Tajemstvím takové domácnosti však nejsou syntetické vůně. Kromě toho, že jsou až příliš naparfemované, obsahují chemikálie, které jsou škodlivé pro naše zdraví a životní prostředí. Volte proto přírodnější materiály – bylinky, květiny a čerstvý vzduch.

Přineste si venkov domů

Vytvořte si malé svazky svých oblíbených letních květů, vložte je do okrasných závěsných váz či nádobek a rozvěste je všude po domě. Mezi hluboce aromatické letní odrůdy patří sladký hrášek, muškáty, růže a levandule.

Kupte si „chytrý“ koš na jídlo

Ano, recyklace potravinového odpadu je báječná a prospěšná věc. Malá přihrádka, kterou používáme na vyhazování čajových sáčků a zbytků jídel může ale začít po nějakém dni nevábně zavánět. To, co všichni potřebujeme, je kompostovací nádoba, která má vestavěný filtr na maskování zápachu a kterou lze sehnat v mnoha provedeních na internetu.

Nechte otevřené dveře a okna

Jednoduché, ale efektivní otevírání oken a dveří je nejjednodušším způsobem, jak vnést svěžest. Otevřete jich tolik, aby se ve vašem domově vytvořil příjemný vánek.

Využijte sílu jedlé sody

Jedlá soda je dokonalým pomocníkem pro eliminaci pachu. Nechte ji přes noc v ledničce, před vysáváním jí posypte koberec či ji nasypte do odtoků a zalijte vařící vodou.

Vytvořte si své vlastní pot pourri

Kreativita a míchání vlastního pot pourri je krásným způsobem, jak si vychutnat vůni. Sbírejte listy, okvětní lístky a pupeny a ty poté společně nasypte na plech vyložený pečícím papírem spolu s tenkými plátky citrusových plodů. Pečte několik hodin při nízké teplotě. Po vychladnutí pokropte několika kapkami éterického oleje a vložte do mísy.