Nejlepší barvy pro meditační prostor podle Feng Shui

Feng Shui nebo také Feng-šuej – esoterická a duchovní praxe vyvinutá ve staré Číně, která se zabývá tím, jak lze pracovat s tokem energie v prostoru. Práce s feng-šuej nám umožňuje začít se propojovat s naším prostředím a být v harmonii s naším domovem. Pokud máte i vy doma svou meditační místnost a chtěli byste ji vylepšit, podívejte se, které barvy jsou ty nejlepší pro pozitivní tok energie.

Feng Shui a meditace

Feng-šuej souvisí s meditací ve více ohledech. Na tuto souvislost se můžete podívat na té nejzákladnější úrovni: když aplikujete principy feng-šuej na svůj domov, můžete v něm mít prostor určený k meditaci. To však není jediná souvislost mezi feng-šuej a meditací. Feng-šuej může být také způsobem, jak se vědomě propojit se svým domovem a prostory. Říká se, že všímavost a meditace jsou způsoby, jak lépe poznat sám sebe, a feng-šuej je tomu velmi podobné. Feng-šuej nám může pomoci lépe se naladit na naše domovy a může nás také povzbudit k tomu, abychom si vážili a oceňovali všechny aspekty našich domovů na hlubší úrovni.

Feng Shui a barvy

Feng-šuej se zaměřuje na pohyb viditelných a neviditelných energií v našich domovech a barva je druhem energie, která je viditelná i neviditelná. Barva je něco, co potěší naše vizuální smysly, a může to být také světelná vibrace, kterou nevidíme. Z hlediska feng-šuej je barva jedním z nejsilnějších způsobů, jak posunout energii v prostoru.

Při navrhování meditačního prostoru existuje několik zásad feng-šuej, pokud jde o použití barev. I když neexistují žádné „nejlepší“ barvy feng-šuej pro meditační prostor, mohou existovat barvy, které jsou pro váš meditační prostor nejlepší na základě vaší energie a záměrů. Doporučujeme vám, abyste věnovali pozornost tomu, jaké barvy vás přitahují, a naslouchali své intuici. Můžete také vědomě vnést určitou barvu na základě jejího významu ve feng-šuej.

Poté, co se rozhodnete, které barvy chcete vnést do svého meditačního prostoru, máte několik možností. Můžete tyto barvy začlenit způsobem, který vyžaduje větší investice, jako je vymalování stěn nebo nábytku, nebo zkusit přidat barvu menším způsobem, například na meditační polštářek. Výběr barvy podle feng-šuej můžete použít i mnohem lehčeji a začít s velmi malým předmětem, jako je svíčka, krystal nebo jiný předmět, který je součástí vašeho meditačního prostoru.

Barvy Feng Shui pro váš meditační prostor

Jedním ze způsobů, jak přistupovat k feng-šuej a barvám, je podívat se na teorii barev pěti prvků. Systém pěti prvků pochází z taoismu a je to způsob, jak porozumět různým energiím, které tvoří svět. Každý prvek je spojen s určitými barvami a také s určitými vlastnostmi. Pokud chcete ve své meditační praxi kultivovat určitý typ energie, můžete do ní prostřednictvím barev vnést odpovídající prvek.

Níže uvádíme barvy a kvality spojené s každým z pěti živlů. Můžete si všimnout, zda s vámi některý z těchto prvků rezonuje, pokud ano, zvažte začlenění těchto barev do svého meditačního prostoru.

Element Země

Element země je spojen se žlutou a hnědou barvou. Země představuje stabilitu a uzemnění, takže pokud jsou to vlastnosti, které byste chtěli kultivovat, můžete je do svého meditačního prostoru vnést. Země je také spojena s péčí o sebe a s hranicemi, takže barvy země by mohly být podpůrné, pokud si chcete vytvořit zdravé hranice kolem odpočinkového času, který jste si pro sebe vyhradili.

Prvek kovu

Prvek kovu souvisí s bílou a kovovými barvami. Kov je spojen s radostí a přesností, takže vnesení kovových barev může být užitečné, pokud chcete tyto vlastnosti posílit. Kov může také pomoci zlepšit soustředění, což může být v meditačním prostoru podpůrné.

Vodní prvek

Voda je zastoupena černou barvou. Pokud chcete kultivovat více moudrosti a intuice, možná budete chtít vnést více barev vodního prvku. Voda také souvisí s hloubkou, takže pokud chcete při své meditační praxi jít do hloubky, může být přidání černé barvy do vašeho prostoru užitečné.

Prvek dřeva

Prvek dřeva souvisí se zelenou a modrou barvou. Dřevo představuje vitalitu, růst a léčení. Pokud je záměrem vaší meditační praxe pracovat na uzdravení sebe sama nebo pěstovat větší flexibilitu v přístupu k životu, barvy prvku dřeva by mohly být ve vašem meditačním prostoru velmi přínosné.

Element ohně

Oheň je spojen s červenou barvou. Souvisí také s vášní a inspirací, takže přidání červené barvy do vašeho prostoru je skvělým způsobem, jak do svého života pozvat více těchto vlastností. Červená je také velmi silná, aktivní barva a její trocha udělá hodně. Pokud chcete, aby váš meditační prostor působil klidně a vyrovnaně, možná budete chtít vnést červenou do místnosti spíše v menších dávkách než vymalovat celou stěnu.

Pokud si nejste jisti, jaký prvek nebo barvu do svého meditačního prostoru vnést, poraďte se se svou intuicí. Je důležité zvážit své osobní asociace k určitým barvám a to, jak se v nich cítíte, abyste mohli vytvořit prostor, který vás bude vyživovat a podporovat.