Internetový hobby magazín

Nejen teplota, ale i vlhkost v bytě ovlivňuje tepelný komfort

Lis 2510

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se jednou ve 21 °C cítíte komfortně a jindy je vám při stejné teplotě zima? Svou roli ve vnímání teploty hraje vlhkost vzduchu. Určuje, zda se cítíte pohodlně, dobře spíte, a dokonce i to, jestli budete zdraví. Zjistěte, jak tento neviditelný faktor ovlivňuje váš každodenní život.

Foto: Freepik.com

Požadavek na tepelný komfort se mění

Začněme zajímavostí. Dříve se teplota v interiérech pohybovala diametrálně jinde, než je tomu dnes. Český přírodovědec J. E. Purkyně žijící v první polovině 19. století, v jedné ze svých publikací uvedl, že teplota potřebná zdravým osobám kolísá mezi 10 a 12 °C. Takřka nikdo z nás by dnes takové hodnoty neoznačil za „komfortní“. V čase se nárok na tepelnou pohodu zvyšoval, a to v průměru o 1,3 °C za dekádu. V současnosti vytápíme své interiéry na 20 až 24 °C. Jenže teplota sama o sobě pro pocit pohody nestačí.

Jak vlhkost mění vnímání teploty

Subjektivní vnímání tepelného komfortu totiž ovlivňuje vlhkost. Je-li nízká, pot se z těla odpařuje rychleji. Tělo ztrácí teplo a pocitově je nám chladněji. Proto v zimě i při běžně příjemných 21 °C saháme po mikině nebo zvyšujeme teplotu na termostatu. Třeba až na zmíněných 24 °C. Tím se ovšem dostáváme do začarovaného kruhu. Čím více topíme, tím se vzduch více vysušuje a situace se paradoxně ještě zhoršuje.

Opačný stav nastává v létě. Vysoká vlhkost brání odpařování potu. Tělo se nemůže efektivně ochlazovat a pocitová teplota stoupá. Proto se cítíme při 24 °C v místnosti jako „v parní sauně“.

Jaká vlhkost je ideální?

Pro tepelnou pohodu i zdraví, se ideální vlhkost v bytě pohybuje v rozmezí 40 až 60 %. Velmi vysoká vlhkost (nad 60 %) poskytuje ideální podmínky pro růst plísní a množení roztočů. Vytváří živnou půdu pro rozvoj alergií a dýchacích potíží. Naopak příliš suchý vzduch (pod 40 %) vysušuje sliznice, dráždí oči a zvyšuje náchylnost k infekcím dýchacích cest.

Vzdušná vlhkost má přímý dopad i na kvalitu spánku. Když je příliš nízká, budíme se s pocitem sucha v krku, často i s bolestí hlavy. Při optimální vlhkosti naopak spíme lépe, dobře se nám dýchá a ráno se cítíme odpočinutější.

Jak si zajistit tu správnou vlhkost v místnostech?

Relativní vlhkost v obývaných prostorech určí vlhkoměr neboli hygrometr. Pokud zjistíte, že se hodnoty dlouhodobě pohybují mimo ideální rozmezí, je načase jednat. Vysokou vlhkost (nad 65 %) pomůže snížit elektrický odvlhčovač nebo řízené větrání s rekuperací tepla. V případě nízkých hodnot (pod 35 %) sáhněte po elektrickém zvlhčovači vzduchu. Modely s hygrostatem udržují v místnostech nastavenou vlhkost automaticky a vy se staráte jen o pravidelné doplňování čerstvé vody.

