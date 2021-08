Nejčastější chyby při praní, které ničí oblečení a jak se jich vyvarovat

Působí vaše džíny malátně? Vypadají vaše košile omšele? Může to být tím, že je neperete správným způsobem. Nejde jen o oddělování/třídění tmavého oblečení od světlého, které dobře známe. Existují i chyby, které by vás nenapadly, že mohou poškozovat vaše oblečení. My vám nyní představíme ty nejběžnější omyly, kterých se dopouštíme při praní prádla a rady, jak se jim vyhnout.

Prádlo perete příliš často

Snažte se prát vaše oblečení méně často. Neustálé vystavování látek namáčení, prostředkům a odstřeďování je můžete opotřebovávat. Místo toho ho raději zavěste na čerstvý vzduch. Je obzvláště důležité, abyste neprali příliš často především vaše džíny. Pokud se na nich objeví nečistota, raději místo vyčistěte ručně.

Tip: Zjistili jste, že se na vašem oblečení nachází skvrny od make-upu? Nastříkejte na skvrnu trochu holícího krému (pěny) a nechte ji 10 minut vsáknout. Poté místo umyjte studenou vodou.

Nedáváte správný poměr prostředku

Příliš mnoho prostředku či aviváže může dráždit vaší kůži a kazit vodu v důsledku potřebných extra máchacích cyklů. Příliš málo prostředku pro změnu nevyčistí prádlo, jak by mělo a navíc umožní hromadění vodního kamene v pračce.

Prostudujte si příručku k vaší pračce nebo se podívejte na modely Bosch a Siemens, které uvádějí doporučené dávky k odstranění nečistot v závislosti na typu praní a množství praného prádla.

Tip: Pokud je oblečení zvláště špinavé, předčistěte ho tím, že ho předeperete – můžete i ručně (bez pracího prostředku) a poté jej umyjete běžným praním (s čistícím prostředkem).

Černé oblečení neotáčíte naruby

Tmavé oblečení a prádlo byste měli vždy prát otočené naruby. To pomůže oděvu udržet si tmavou barvu bez vyblednutí.

Na ručníky používáte aviváž

Tohle je jedno velké NE! Tím, že na ručníky používáte aviváž, přispíváte k tomu, že postupem času budou méně savé.

Mokré oblečení necháváte/zapomínáte v pračce

Houbám a plísním trvá „pouhých“ 24 hodin, aby začaly růst a prádlo po nich bylo cítit.

Skvrny neošetřujete dostatečně rychle

Při odstraňování skvrn je zásadní rychlost. Pokud se vám stane nehoda a na oblíbeném oblečení se nějaká objeví, jednejte rychle!

Tip: K odstranění skvrn od trávy z bílé bavlny použijte citronovou šťávu. Na skvrny po ožehnutí vám pomůže otření polovinou syrové cibule.

Podprsenky dávejte do ochranných košíčků

Prádlo s kovovými doplňky, jako jsou podprsenky s kosticemi, sponami či knoflíky, může poškodit pračku nebo sušičku. I když to může trvat dalších pět minut, vždy se snažte kovové součástky odstranit nebo prádlo vložte do speciálních ochranných košíčků či povlaku na polštář.

Totéž udělejte s ponožkami a punčochami. Snažte se je udržet v párech a rozmotané, abyste zabránili zacpání pračky či jejich ztrátě.

Pračku myjte

Pokud nebudete pračku jednou za čas důkladně mýt, začne vám prádlo nepříjemně zapáchat (přestože budete používat vonné prostředky a aviváže). Vložte do bubnu nějaké čisté utěrky a pomocí nebiologického čistícího prostředku jej spusťte na nejteplejší program. Některé přístroje mohou mít přímo cyklus čištění pračky. Těsnění dvířek a zásuvky (nemyslíme ty ve zdi, ale ty od pračky) omývejte pravidelně teplou mýdlovou vodou.