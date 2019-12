FOTOPOSTUP: Jednoduché háčkované srdíčko

Dnes vám přinášíme návod na vycpávané srdíčko, které je tak jednoduché, že jich stihnete udělat do Vánoc celou sadu. Dostanete tak krásnou dekoraci na stromeček nebo nevšední, s láskou dělaný dárek. Srdíčko je velmi krásné, práce přibývá od ruky. My jsme navíc koupili sadu přízí Catona, které jsou k dostání v různých odstínech, takže si jistě vybere každý.

Budete potřebovat:

nejvhodnějším materiálem je bavlněná příze

háček 2,5

výplňový materiál (polyesterové rouno, duté vlákno)

Postup:

Začneme magickým kroužkem

1.řada: 2 řetízková oka (ŘO), 12x dlouhý sloupek (DL) do magického kroužku, pevné oko (PO)

2.řada: 2 ŘO, 12x 2 dlouhé sloupky do jednoho oka (VDL), pevné oko

3.řada: 2 ŘO, 2 dlouhé sloupky do jednoho oka, dlouhý sloupek – střídáme, pevné oko

4.řada: krátký sloupek (KS), polodlouhý sloupek (PDS) a DL do jednoho oka V(PDS+DL), 5x DL do jednoho oka (VDL), 2x DL, 2x PDS, 4x KS, PDS, DL, 3 DL do jednoho oka (WDL), DL, PDS, 4x KS, 2x PDS, 2x DL, 5x VDL, V(DL+PDS), KS, PO

5.řada: KS, PDS, V(PDS+DL), 6x VDL, 3x DL, 2x PDS, 19x KS, 2x PDS, 3x DL, 6x VDL, V(DL+PDS), PDS, KS, PO

Stejným způsobem vytvoříme druhou část srdíčka, jen nestříháme přízi, protože rovnou přejdeme ke spojování. Krátkým sloupkem spojíme přední a zadní část srdíčka k sobě. Před dokončením spojení obou částí srdíčko vyplníme dutým vláknem a dokončíme spojení krátkými sloupky.

Poslední oko vytáhneme v přední části a začistíme konec, vznikne nám tak poutko ozdoby. Velmi efektní je také poutko z uháčkovaného řetízku.

Dozdobit můžeme korálkem, knoflíčkem nebo třeba rolničkou.