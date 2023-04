Nastává doba grilování: Jak důkladně vyčistit gril po zimě?

Většina z nás se na teplé dny těší hned z několika důvodů. Jedním z nich je, kromě toho, že dny jsou dlouhé a venku můžeme chodit méně oblečení, že se těšíme na grilovací sezónu, kdy si můžeme užít večeření pod širým nebem či oblíbené grilování s přáteli. Po dlouhé a studené zimě však naše grily pravděpodobně nevypadají nejlépe, a proto byste měli vědět, jak je lze snadno, ale důkladně vyčistit.

Způsob čištění grilu závisí do značné míry na jeho materiálu. Litina může zůstat venku po celý rok, protože nerezaví jako jiné materiály, například kov. Navíc ji lze také snadno vyčistit pomocí horké vody a houby, což byste také měli udělat ihned po vaření, jakmile gril vychladne.

Jak vyčistit gril

Toto není jen návod, jak vyčistit gril – kromě užitečných kroků jsme přidali také několik tipů, které vám pomohou udržet gril v čistotě po celé jaro/léto. Nezapomeňte se také zásobit dostatkem plynu, uhlí a podpalovači, abyste byli připraveni začít grilovat, jakmile stoupne teplota. A i pokud si na letošní léto pořizujete gril nový, vždy je dobré ho před zahájením grilování pořádně vyčistit!

Začněte tím, že zkontrolujete všechny části

Vytáhněte gril z kůlny nebo garáže, pokud je přenosný, nebo ho odkryjte, pokud zůstává venku, a zkontrolujte, zda není poškozený nebo zrezivělý. Zkontrolujte, zda nebyly odraženy žádné knoflíky, zda jsou panty stále funkční a zda byly všechny rošty a mřížky vráceny zpět. Ukliďte všechny pavučiny a pavouky, kteří se zde mohli během zimy zabydlet, a vše nejprve otřete vlhkým hadříkem.

Přidejte trochu tepla

Pokud vám v grilu zůstaly zbytky jídla z minulého roku, zapalte čerstvé uhlíky a nechte je rozpálit na vysokou teplotu. Díky tomu se spálí mnoho nejodolnějších zbytků. Rozpalte gril na maximum asi na 30 minut – pozor na to, že čím špinavější jsou rošty, tím více se z nich bude kouřit. Jakmile se z grilu kouřit přestane, to je chvíle, kdy se zpravidla spálí většina starého zbytkového tuku a mastnoty, pak stačí nechat gril rovnou vychladnout.

Čištění grilu pomocí novin a páry

Pokud je váš gril extrémně zapečený, máme tu pro vás jeden šikovný trik s novinami na jeho vyčištění. Nechte gril mírně vychladnout, ale dokud je ještě teplý, položte přes něj list starých novin a vydatně ho postříkejte vodou a pak zavřete víko na půl hodiny, abyste ho vyčistili párou. Díky tomu se začne uvolňovat veškerý tuk, mastnota a kousky jídla. Když noviny sundáte, budou celé mastné a špinavé, vyhoďte je do koše. Sami uvidíte a zjistíte, že noviny udělaly většinu práce za vás.

Drhnutí grilu

Pomocí kartáče na gril s drátěnými štětinami se zbavte zbylých částeček jídla. Pokud máte stojan s porcelánovým povrchem, je nejlepší použít grilovací kartáč s mosaznými štětinami, aby nedošlo k jeho poškození. Nemáte kartáč na grilování? Místo toho zmačkejte hliníkovou fólii do kuličky a drhněte gril s ní. Dále gril dočistěte utěrkou a horkou mýdlovou vodou.

Pokud ani to nepomůže odstranit nečistoty, zkuste použít čisticí prostředek pro domácnost. Některé z nich však mohou být abrazivní a pro gril toxické, proto se ujistěte, že jste si pořídili čisticí prostředek určený speciálně pro tuto práci.

Čištění cibulí

Věřte nevěřte, ale geniálním hackem na čištění grilu je použití cibule. Dokud je gril ještě rozpálený, připevněte půlku cibule na konec vidličky a potřete jí rozpálené mřížky. Voda v cibuli odpaří všechny přichycené potraviny a využije své přirozené antibakteriální vlastnosti k odstranění nečistot.

Cibule má přirozené antibakteriální vlastnosti, a pokud připravujete pokrmy na dřevěném uhlí, můžete použitou cibuli po skončení grilování vhodit přímo do uhlíků, aby dodala chuť tomu, co právě grilujete.

Získejte lesk grilu pomocí bílého octa

Bílý ocet, oblíbenec pro čištění v domácnosti, je skvělou alternativou čisticího prostředku na nerezovou ocel. Použijte láhve s rozprašovačem a naplňte ji napůl bílým octem a napůl vodou. Nastříkejte jej na gril, počkejte pět minut a poté jej setřete čistým, suchým hadříkem.

Natřete gril olejem na vaření

Tato metoda může znít poněkud kontraproduktivně vůči čištění, ale věřte, že pomůže zabránit přichycení jídla a zrezivění grilu. Pokaždé, než gril použijete, tak ho pořádně potřete slunečnicovým olejem a stejným způsobem ho potřete i po grilování. Váš gril vám poděkuje.

Vyčistěte základnu grilu

Jakmile gril vychladne, vysypte zbytky popela do kbelíku – pokud ho tam necháte, bude se v něm hromadit vlhkost a později se bude hůře čistit. K posbírání posledních zbytků nečistot použijte vlhkou kuchyňskou utěrku, případně můžete zbytky snadno vysát venkovním vysavačem. Poté podstavec dobře umyjte teplou vodou a vhodným prostředkem na mytí nádobí.

Přidejte kečup k odstranění rzi

Ukázalo se, že rajčatový kečup není určen jen k dochucování hamburgerů a steaků! Kečup je úžasný čisticí prostředek na odstraňování rzi, což je ideální pro grily, které byly v létě ponechány napospas přírodním živlům. Stačí nanést malé množství na místa s rzí, nechat několik minut působit a sledovat, jak rez mizí.

Nalijte si trochu piva

Co by bylo grilování bez piva, že? Takže pokud vám po grilování zbyde trochu piva, nalijte ho na gril, dokud je ještě teplý. Pak ho pořádně vydrhněte drátěným kartáčem, aby se leskl. Nebojte se, není to plýtvání dobrým pivem, je to chytrý způsob, jak gril rozzářit. Kyselina obsažená v pivu pomůže gril vyčistit.

Namočte grilovací nářadí do kávy

Věřte tomu nebo ne, ale i kávu můžete použít jako čisticí prostředek. Zkuste namočit gril a náčiní do kávy (vroucí voda a kávová zrna), abyste vyčistili odolné skvrny, které se nechtějí vzdát. Kyselina obsažená v kávě uvolní všechny nečistoty.

K otření použijte alobal

I když můžete použít specializovanou pemzu na čištění grilů, stejně dobrou práci odvedete i se zbytky alobalu, na kterém jste vařili. Pokud jste na gril používali alobal, zmačkejte ho do kuličky a následně ho vydrhněte. Tím se jídlo začne snadno odlepovat.

Otřete vnější stranu

Pomocí teplé vody a mycího prostředku otřete vnější povrch a poté kovový plášť vyleštěte suchým hadříkem. Pokud je váš gril z nerezové oceli, použijte speciální lešticí sprej. Doporučuje se také, abyste gril lehce natřeli minerálním nebo dětským olejem, aby byl chráněn před povětrnostními vlivy. To je dvojnásob důležité, pokud plánujete mít gril venku po celé léto, a navíc mu to dodá krásný lesk.

Pro dosažení vysokého lesku použijte k leštění utěrku z mikrovlákna. Jakmile to všechno uděláte, jste připraveni a můžete se pustit do práce!

Gril vždy zakryjte

Abyste zabránili špínám a znečištění – gril vždy přikryjte. Může se to zdát jako zbytečnost, ale zakrytí grilu, které ho ochrání před povětrnostními vlivy, vám z dlouhodobého hlediska ušetří spoustu starostí. Kryty jsou navíc k dispozici pro většinu značek grilů. Obvykle si za ně musíte připlatit, ale zabrání korozi a také dalšímu znečištění mezi grilováním.

Mějte vše pod kontrolou

Nyní, když máte svůj gril v bezvadném stavu, zajistěte, aby zůstal ve špičkovém stavu, a to tak, že po každém použití použijete čisticí prostředek na grily.

Jak vyčistit gril, když nemáte dostatek času?

Vyzkoušejte rychlé antibakteriální ubrousky. Případně můžete drhnutí vynechat a gril opláchnout vodou nebo, pokud je to možné, některé části vložit do myčky.

Jak vyčistit gril po grilování?

Stejně jako všechno ostatní si i váš gril zaslouží občasnou údržbu a používání správných produktů může prodloužit životnost vašeho grilu a udržet ho po celý rok jako nový.

Jakmile gril vychladne, vyjměte všechny rošty a vnitřní součásti a vše vyčistěte pomocí kartáče a škrabky. Prvotní vypálení by mělo uvolnit těžko odstranitelné karbonové usazeniny z grilovacího boxu, tím se ujistíte, že jsou všechny tukové kanálky čisté. Pro tuto část rozhodně doporučujeme používat gumové rukavice! Po dokončení vložte všechny vyčištěné díly zpět do grilu. Dbejte na to, abyste součásti nemyli proudem vody ani nevkládali do myčky (pokud není uvedeno jinak – některé grily v myčce mýt můžete, viz. tip výše), protože to může způsobit rezavění některých dílů.

Počkejte, až gril trochu vychladne, ale ještě než zatuhne, pusťte se do práce s vybraným čisticím prostředkem. Začněte tím, že změkčíte nečistoty na bráně pomocí grilovacího kartáče a kbelíku s mýdlovou vodou, a pak ji pořádně vytřete, abyste odstranili odolnou mastnotu.

Jak vyčistit vnitřek grilu?

Pokud jste gril delší dobu nepoužívali, je velmi pravděpodobné, že bude potřebovat dobrou a důkladnou jarní očistu. Pokud se gril pravidelně neudržuje, má obecně tendenci shromažďovat nejrůznější nečistoty a špínu, zejména pokud je ponechán venku po delší dobu. Grily na dřevěné uhlí, pelety, elektrické a plynové grily vyžadují trochu jiné metody čištění v závislosti na jednotlivých komponentech.

Především je důležité začít s použitím správného nářadí. Váš osobní čisticí arzenál by měl zahrnovat kartáč, škrabku na grilovací boxy, utěrku z mikrovlákna, gumové nebo latexové rukavice, spreje na čištění smaltu a nerezové oceli a nakonec cibuli.

Ať už máte jakýkoli typ grilu, vždy je dobré, abyste alespoň jednou ročně provedli hloubkové čištění. Udělejte to, když je to potřeba, a budete mít sezónu bezproblémového grilování.

