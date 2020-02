Náplasti pod oči: Magická péče o pleť kolem oči

Někdo věří, že náplasti mají sílu odstranit tmavé kruhy, otoky a drobné vrásky, ale někdo si myslí, že je to marketingový trik a plýtvání penězi. Dnes si řekněme, jaké naplasti pod oči existují a jak je správně používat, aby přinesly očekávaný efekt.

Pokožka kolem oči je nejtenčí a nejjemnější, proto je velice důležité pravidelně a správně o ni pečovat. První příznaky únavy, věku či špatné hydratace jsou patrné zejména v oblasti okolo očí. Od věku 20-25 let se začínají objevovat první jemné linky pod spodním víčkem, které se více zviditelní ve věku 30 let. Proto je v dnešní době na kosmetickém trhu široká nabídka prostředků, které pomáhají pečovat o pokožku kolem oči. A právě náplasti po oči se v poslední době dostaly do popředí.

Jak fungují náplasti pod oči

Náplasti jsou zpravidla kosmetický prostředek s vysokou koncentrací aktivních látek. Jsou nasyceny stejně jako sérum na oční okolí. Náplasti vždy vybíráme podle požadovaného účinku: hydratace, lifting, výživa, regenerace a pod. Ve složení náplastí často najdeme oleje, vitamíny, panthenol, antioxidanty, peptidy, rostlinné výtažky atd. Aktivní složky kompenzují nedostatek živin, obnovují elasticitu pokožky a vyhlazují vrásky, pomáhají redukovat otoky očí a eliminují výskyt tmavých kruhů.

Jaké náplasti existují?

Oční náplasti se zpravidla klasifikují podle svého účelu.

Zvlhčující: rychle a intenzivně nasytí tkáně vlhkostí a komplexem vitamínů, vizuálně vyhladí drobné vrásky, zlepší pevnost kůže. Jsou ideální pro tenkou a citlivou pokožku.

Vyhlazující: náplasti bojují se známkami únavy. Obsahují aktivní složky, které viditelně zmírňují vrásky pod očima, uvolňují mimické svalstvo. Ve složení je kolagen, koloidní zlato a kyselina hyaluronová.

Vyživující: jedná se o náplasti, které obsahují rostlinné extrakty, perlový prášek, vitamíny a retinol. Aktivní složky zahlazují jemné linky a regenerují poškozenou pleť, chrání pleť před účinky volných radikálů a zabraňují jejímu poškození.

Regenerační a proti stárnutí: dodávají pokožce intenzivní výživu, spouští přirozené regenerační mechanismy buněk, odstraňují známky související s věkem, udržují optimální rovnováhu hydratace pokožky. Obsahuje peptidy, koenzym, kolagen, kaviár, řasy a rostlinné extrakty.

Proti otokům: používá se na snížení otoků pod očima.

Jak aplikovat

Náplasti lze používat jak každodenně, tak i občas. Náplasti aplikujeme pouze na čistou a suchou pokožku pod očima. Vytáhněte náplast z obalu a přiložte na oblast pod okem tak, aby sahala až ke koutku oka. Nechte působit náplasti 15-20 minut.