Namíchejte si svůj dokonalý odstín na stěnu – a zopakujte ho kdykoliv
Kolikrát se vám stalo, že jste si z obchodu donesli barvu, začali malovat, a po zaschnutí zjistili, že odstín je úplně jiný, než jste čekali? Nebo jste si sami namíchali krásnou barvu, ale o pár měsíců později jste ji už nedokázali přesně zopakovat? Stává se to víckrát, než bychom si chtěli přiznat. Ale nyní pro vás máme pár triků, jak si namíchat vlastní odstín tak, aby odpovídal představám – a hlavně, jak ho trefit i příště.
Proč míchat vlastní odstín
Hotové barvy z obchodu jsou sice praktické, ale často se netrefí přesně do toho, co máme v hlavě. Někdy chceme jemnější tón, než nabízí vzorník, jindy naopak sytější. Ruční míchání navíc otevírá nekonečné možnosti – můžete si přizpůsobit barvu k nábytku, textiliím nebo třeba konkrétnímu kousku dekorace.
Základní pravidla míchání barev
Než vezmete do ruky míchadlo, hodí se znát pár základů:
- Začněte od světlé – vždycky berte světlejší základ a postupně přidávejte tmavší odstín. Přidat barvu jde vždycky, zesvětlit je složitější.
- Míchejte po malých dávkách – zejména při ladění odstínu. Stačí pár kapek tónovače a barva se může výrazně změnit.
- Zohledněte podklad – barva na bílé stěně vypadá jinak než na šedé či béžové.
- Myslete na to, že po zaschnutí barva ztmavne – proto si odstín ověřte až po úplném zaschnutí zkušebního nátěru.
Jak si odstín uchovat pro příště
Tohle je ta nejdůležitější část. Když si mícháte barvu, vždycky postupujte tak, aby se dala znovu zopakovat:
Pište si přesný poměr
Mějte obyčejný zápisník, kam si zapisujte: jaký základ jste použili, jakou značku tónovače, kolik kapek nebo mililitrů jste přidali.
Vzorek si schovejte
Když vám odstín sedne, natřete malý kousek papíru nebo kartonu a vložte ho do zápisníku. Slouží jako vizuální kontrola.
Používejte odměrky a stejné nástroje
Ať už mícháte v kyblíku nebo v menší dóze, používejte stále stejný odměrný systém – ulehčí to opakování.
Označte zbytek barvy
Pokud vám nějaká zůstane, napište si na víko složení a datum míchání. Barva se po čase může mírně změnit, ale budete vědět, z čeho jste vycházeli.
Postup krok za krokem
Vyberte základ – většinou bílou barvu, ale pokud chcete teplý tón, můžete vzít smetanovou nebo světle béžovou.
Připravte si tónovače – v obchodě jsou k dostání různé barevné koncentráty. Vyberte odstíny, které budete míchat.
Začněte malým množstvím – v menší nádobě si vytvořte testovací dávku.
Míchejte důkladně – nechte barvu chvíli odstát a pak znovu promíchejte, aby se tón ustálil.
Otestujte na stěně – ideálně na nenápadném místě nebo na kousku sádrokartonu.
Upravujte po krocích – pokud je třeba, přidejte další kapky tónovače.
Časté chyby při míchání
- Příliš rychlé přidání velkého množství pigmentu – barva pak může být příliš tmavá a složitě se vrací zpět.
- Nedostatečné promíchání – na stěně se pak objeví skvrny nebo „mapy“.
- Podcenění světla – odstín vypadá jinak ráno, odpoledne a večer. Vždycky se podívejte, jak se barva chová při různém osvětlení.
Rychlý tahák na míchání barev
- Teplá meruňková – bílá barva + kapka červené + kapka žluté
- Jemná obloha – bílá + malé množství modré
- Pistáciová – bílá + zelená + kapka žluté
- Cappuccino odstín – bílá + hnědá
- Námořnická modrá – modrá + kapka černé
- Sytá oranžová – žlutá + kapka červené
- Tmavě fialová – červená + kapka modré
- Tmavě smaragdová – zelená + kapka modré
- Ledová šedozelená – šedá + kapka modré + kapka zelené
Takže až se pustíte do míchání vlastní barvy, dejte si na čas, zapisujte si každý krok a nebojte se experimentovat. Váš vlastní odstín bude odměnou – a když si ho dobře zaznamenáte, už ho nikdy neztratíte.
