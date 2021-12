Nákupní průvodce pro výběr správného filtru na vodu

Ačkoliv se to nemusí zdát jako úplně obtížná záležitost, tak se vám zamotá hlava při prvním pohledu na výběr filtrů u profesionálních prodejců. Jsou jich totiž desítky, stovky a možná i tisíce, přičemž každý filtr nějakým způsobem odlišuje cena i jeho bližší specifikace.

Nejideálnější volbou, pokud nejste profesionálové, je pochopitelně obrátit se na odborníka. Prodejce Upravvodu.cz vám nabídne nejen nekonečný sortiment kvalitního zboží na úpravu vody, ale mimo toho vám nabídne i výborný poradenský servis, instalaci komponent i úpraven a mnohé další podpůrné služby. Pokud se ale rozhodnete i tak vybírat na základě svých preferencí, tak jsou zde nejdůležitější body, na které myslet.

Určete si místo, kde se bude voda čistit

Důležité je myslet na to, že jsou všechny filtry specifické. A to nejen co se vlastností týče, ale také v tom ohledu, že mnohé filtry na vodu výrazně odlišuje jejich umístění v domácnosti. Některé druhy filtrů jsou například koncipovány vyloženě na koncový bod, tedy k okolí kohoutku například v koupelně či kuchyni.

Jiné potom patří do systému potrubí nebo vyloženě předcházejí či následují čističku nebo úpravnu vody ve vaší nemovitosti. Umístění filtru je tak první zásadní otázkou.

Aktivní, pasivní a co si přejte čistit

Spousta filtrů se mimo jiné liší například i podle toho, zda je aktivní nebo pasivní. Rozdíl mezi těmito hodnotami je víceméně jednoduchý. Pasivní filtr zkrátka funguje tak, že skrze něj protéká vody a on například pomocí síta zachytává hrubé nečistoty.

Aktivní filtry jsou potom doplněny o aktivní látku či prvek, které jsou zodpovědné například za chemickou úpravu vody. Jsou tak velice důležité při úprav standardní pitné vody ve vodním řádu. Na základě rozboru vody byste měli vybírat i takový filtr, který odfiltruje potencionálně riskantní složky přímo ve vašem zdroji. Může jít například o některé druhy bakterií, nebo těžké prvky, typické pro studny.