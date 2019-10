Nádherné keře ozdobené červenými plody

Podzim je jedno z nejkrásnějších období v roce. Listí v zahradě hraje všemi barvami, a poskytuje nám tak nevšední podívanou, která bere dech. Pokud toužíte po ještě krásnější scenérii, vsaďte na okrasné keře.

Dejte pozor na správné rozmístění

Snad nejznámějším keřem s červenými plody je určitě hloh obecný. Rostlina se dá velice snadno tvarovat a dobře snáší řezy, tudíž je vhodné ji umisťovat do živých plotů. Jeho červené plody vydrží až do zimy, kdy slouží jako potrava pro ptáky. Dalším keřem vhodným do živých plotů je dřišťál. Jedná se o nenáročnou neopadavou rostlinu s trny, jejíž přednost spočívá v odolnosti vůči žhnoucímu slunci, ale i chudé zemině.

Brslen evropský se zase pyšní svými plody ve tvaru biskupské čepičky. Oproti dřišťálu však není tolik houževnatý, takže potřebuje vlhčí půdu bohatou na živiny. Během let může dorůst až do velikosti 7 m. Jeho plody, kůra a listy jsou jedovaté, tudíž buďte obezřetní, jestliže máte malé děti. Pozor si dejte také v případě, máte-li na zahradě kalinu. Ačkoliv jsou plody tohoto keře jedovaté o poznání méně, je rozhodně lepší se jejich konzumaci vyhnout. Kalina se navíc červenými plody nepyšní moc dlouho, protože rychle černají.