Nábytek z umělého ratanu: Jaké jsou jeho vlastnosti a jak zabránit jeho praskání?

Spousta lidí má na terase, balkoně nebo na zahradě či zimní zahradě nábytek z umělého ratanu. Tento materiál se vyrábí ze speciálního polyethylenového vlákna, které je velmi pružné, ale zároveň pevné. Aby vám nábytek dobře sloužil, je nutné ho správně udržovat. Potom nebude praskat.

Elegance, která odolává povětrnostním vlivům

Výhodou umělého ratanu je poměrně nízká hmotnost, takže nábytek můžete snadno přenášet. Lehce se s ním manipuluje. Navíc vyniká dlouhou životností a údržba je poměrně jednoduchá, pokud dodržujete určitá pravidla. Dost odolává i povětrnostním vlivům, které by v případě přírodního ratanu mohly působit potíže a poškození. Uvnitř umělého ratanového nábytku se nachází buď dřevěná, hliníková nebo ocelová konstrukce. Nejlepší je hliníková konstrukce, je lehká, ale zároveň trvanlivá. Vlákna mají různou šířku a tloušťku, k dispozici jsou v různých barvách, takže se dají krásně ladit s interiérem a exteriérem. Nábytek proto vypadá velmi dobře, elegantně. Plusem je i to, že je 100% recyklovatelný.

Příliš nízké i vysoké teploty způsobují potíže

Praskat může ratanový nábytek třeba vlivem mrazu. Sníh a voda, která se dostává mezi výplety nábytky se vlivem teplot pod nulou mění v led. Velmi snadno potom materiál křehne. Krystaly ledu mohou způsobit praskání materiálu nebo jeho deformaci. Proto je důležité na zimu nábytek uložit do prostor, které jsou suché, chráněné a větrané, tam nebude umělý ratan trpět. Určitě není vhodné nechávat nábytek přes zimu venku. Na zahradě proto nechávejte křesílka a stolky jenom pokud rtuť teploměru neklesne pod 0 ºC. Z podobných důvodů je důležité nevystavovat umělý ratan teplotám převyšujícím 40 º C. I příliš vysoké teploty působící zejména dlouhou dobu den za dnem mohou způsobit potíže, takto narušený ratan praská, loupe se. Jestliže dodržíte tyto zásady, k praskání by nemělo docházet.

Zapomeňte na levné kousky

Dejte si pozor také už při samotném výběru nábytku. Raději nevolte příliš levný nábytek. Cena může být příliš nízká kvůli tomu, že je ošizena kvalita vláken. Například neobsahují UV filtry. V důsledku jejich absence totiž na materiál silně působí sluneční svit a může dojít k jeho popraskání právě v důsledku vystavení UV záření. S tím nic nenaděláte. Proto základem je správná volba při nákupu. Raději volte dražší výrobky než potom roky řešit praskající nábytek, chybějící kvalitu už nijak nedoženete. Jde o další důležitou zásadu, jak zajistit, abyste problémy s praskáním vůbec nemuseli řešit.

Údržba je snadná

Jak se o umělý ratan správně udržovat? Samozřejmě je nutné občas nábytek otřít od prachu. Velmi dobře k očistě poslouží teplá voda, do které dáte pár kapek jaru nebo jiného čistícího prostředku, který není příliš agresivní. Houbičkou celou konstrukci snadno a lehce otřete a je hotovo. Dodržíte-li všechna zmiňovaná pravidla, stane se nábytek prakticky nezničitelným.