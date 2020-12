Na nachlazení již žádné léky! Pomůže příroda

Začínáte se cítit unavení, malátní, pobolívá vás hlava, v krku, možná máte ucpaný nos a začínáte již kašlat. To jsou typické příznaky virových onemocnění a chřipek. Při těchto příznacích má mnoho z nás pokušení ihned vběhnout do lékárny. My vás ale s dovolením zastavíme. Příroda nám totiž nabízí spoustu možností, jak boj s viry vyhrát.

Slepičí polévka na posílení imunity

Jedna z nejlepších voleb, když jste nachlazení! Poctivou slepičí polévku si vyrobíte snadno, stačí vám k tomu pouze zelenina do polévky (mrkev, celer, petržel, česnek, cibule, pórek) a slepice. Toto vše necháte pořádně vyvařit, zhruba 4 hodiny, následně vyjmete, slepici oberete a zeleninu pokrájíte na menší kusy. Vše, kromě skeletu vrátíme zpět a ještě chvilku povaříme. Dochutíme solí, pepřem a silný vývar je na světě. Tato polévka chrání vaše tělo před šířením infekce. Snižuje příznaky respiračních onemocnění, má výborné nutriční hodnoty a navíc vás pěkně hydratuje. Proto je výbornou volbou.

Zázvor na bolest v krku a kašel

Tento prazvláštní kořen se zejména v Asii přidává do většiny jídel. Není divu. Je plný vitamínů, prohřívá a působí pozitivně na trávení. Již několik plátků zázvoru zalitých horkou vodou pomáhá proti kašli a zmírňuje bolest v krku. Dva šálky denně by vás měly brzy postavit na nohy.

Bezový sirup na dýchací cesty

Bezinka má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, což z ní dělá velmi silný přírodní lék účinný v boji s nachlazením. Bylo prokázáno, že pravidelné užívání tohoto sirupu zkrátilo dobu nachlazení či chřipku a zcela zamezilo infekci v dutinách. Můžete zakoupit v bylinkářství nebo si sami vyrobit. Na 1 litr budete potřebovat 20 květenství černého bezu, 0,5 kg třtinového cukru, šťávu z jednoho citronu a 1 litr vody. Květy po otrhání nechte chvilku na sluníčku. Následně je ponořte do hrnce s vodou a nechte přes noc vypustit pyl. Druhý den přefiltrujte vodu přes utěrku a květy důkladně vymačkejte. Do nálevu nasypte cukr a přes plátýnko přidejte šťávu z citronu. Tento roztok je třeba míchat tak dlouho, dokud se cukr zcela nerozpustí. Následně přelijte do láhve a skladujte v lednici.

Propolis na bolest v krku

Věděli jste, že propolis je daleko zdravější než samotný med? Ano, propolis je látka, kterou včely používají na utěsňování úlů. Je velice antivirový a antibakteriální, proto je ideální v boji s nachlazením či s chřipkou. Zakoupit ho můžete v bylinkářství nebo přímo u včelařů v podobě sirupu či například pasty.

Cibule na odhlenění a proti kašli

Již jako dětem nám babičky a maminky podávaly lahodný cibulový sirup na lžíci. Tato lahodná medicína pomáhá i dnes, avšak mnoho z nás na ní zapomnělo. Stačí nakrájet 1-2 cibule na kolečka a každé jednotlivé kolečko posypat lžičkou moučkového cukru a polít jednou lžičkou medu. Když takto vypotřebujete všechna kolečka naskládaná do zavařovací sklenice, medicínu uzavřete a odstavte ji na temné místo, aby se cibule takzvaně vyplakala. Jakmile pustí šťávu, můžete začít užívat po lžičkách. Bereme až 5x denně.

Rýmovník na rýmu

Tato aromatická rostlina se rozmohla již v mnoha domácnostech a je to velmi dobře. Má velice léčivé účinky. Silice této rostlinky pomáhají zastavovat šíření virů ve vzduchu. V případě nástupu rýmy je dobré si ihned udělat čaj. Jak? Ostříhejte pět lístečků rýmovníku a zalijte je horkou vodou. Dle libosti můžete přidat med či citron.

Tymián na angínu, nachlazení a trávení

Antiseptické účinky thymolu obsažené v tymiánové silici byly známy již starým Řekům. Čaj z tymiánu lečí afty, působí proti bolesti hlavy, na trávení, angínu, nachlazení, dýchací cesty a chudokrevnost. Proto se doporučuje v období nachlazení z něj pít čaj. Máte-li doma čerstvé snítky, vložte je do hrnku a zalijte vroucí vodou. Nechte 15 minut louhovat, poté snítky vyjměte a čaj pijte. Sušený tymián nasypte do hrnku, zalijte vroucí vodou, přeceďte a též nechte patnáct minut louhovat. Pijte teplé.