Minimální trvanlivost a datum spotřeby: Jak se liší a co údaje prozrazují?

Když zamíříte do obchodu na nákup, samozřejmě vybíráte potraviny opatrně. Hledáte kvalitu. Kontrolujete složení. Do košíku nedáváte nic bez rozmyslu. Zkoumáte obsah aditiv, konzervantů, barviv. Dáváte přednost českým nebo rovnou místním výrobcům. Pečlivě studujete etikety. Zrak vám samozřejmě padne i na údaj minimální trvanlivosti a spotřebujte do. Možná se v tom nevyznáte. Co tyto údaje znamenají a jak se liší?

Datum, do kdy bude potravina bezpečná

Zmiňované údaje na potravinách prozrazují, do jakého termínu si zboží udrží svoji kvalitu a jeho konzumace bude z pohledu zdraví zcela bezpečná. Mnoho lidí si ale tyto údaje plete, a proto nejednou vyhodí potravinu, kterou by ještě bez potíží mohli sníst. Dochází tak k naprosto zbytečnému plýtvání. Jak se ve zmiňovaných pojmech vyznat?

Počítá se s časovou rezervou

Termín spotřebujte do najdete na všech potravinách, které se rychle kazí. Řadíme sem třeba chlazené maso, uzeniny, dále mléčné výrobky, ryby či různé produkty spadající do studené kuchyně. Údaj nám říká, do kdy je potravina bezpečná ke konzumaci. V datu spotřeby je zahrnuta i časová rezerva, takže třeba uzeninám by den nebo dva po uplynutí doby nemělo být nic. Jestliže ale půjde třeba o týden či deset dní, tam už hrozí riziko zdravotních potíží, takže to už je na vás, zda se do prošlého masa nebo šunky pustíte.

Jogurty hned nevyhazujte

Hovoříme-li o mléčných výrobcích, řada z nich je bezpečná ke konzumaci i po uvedeném datu. Limity v české legislativě na množství bakterií, které se v mléčném výrobku mohou vyskytovat, jsou totiž velmi přísné. Kvalitu si přitom musí mléčný výrobek zachovat po celou dobu, takže i po datu uvedeném u „spotřebujte do“ bude zdravotně nezávadný. Může však být například kyselejší. Zde „spotřebujte do“ uvádí datum, do kterého si podle legislativy výrobek ponechává uvedený počet živých bakterií. I tady navíc bývá časová rezerva, takže jogurty den či dva po deklarovaném datu určitě můžete sníst. Je nesmysl je vyhazovat.

Suché potraviny se nezkazí

Minimální trvanlivost, říká, že když není porušen obal dané potraviny, zachovává si svoji kvalitu a můžete ji bez obav spotřebovat i po uvedeném datu. Většinou se jedná o sušené, konzervované či mražené potraviny, které nemohou být nijak nebezpečné, ani po uplynutí deklarované doby. Třeba sušenky či balení těstovin nebo sklenice konzervované zeleniny. Na tomto typu zboží není nic, co by se mohlo zkazit, pokud nedojde k jejich otevření a kontaminaci z okolního prostředí. Existují i potraviny, kde se trvanlivost neuvádí, třeba v případě cukru či alkoholu. Pokud jsou tyto produkty skladovány správně v dobrých podmínkách, neotevřené, neproniká k nim vlhkost, vydrží velmi dlouho. Podobná pravidla platí třeba i pro zmiňované těstoviny či rýži nebo suché luštěniny, i když tam trvanlivost uvedena je.

Používejte vlastní rozum

Velmi důležité je soustředit se nejenom na uvedená data, ale také na svůj vlastní rozum. Sami budete schopni podle vůně, konzistence a chuti posoudit, zda je potravina ještě nezávadná, nebo už nikoliv. Důležité je i vhodné skladování potravin, které významně napomáhá jejich trvanlivosti. Proto využívejte správně v ledničce zóny určené ke skladování některých druhů potravin. Přinese to úsporu i vaší peněžence, protože nebudete potraviny zbytečně vyhazovat.