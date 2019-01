Máte ucpaný odpad? Poradíme, co dělat

Neodtéká a neodtéká… a navíc pořádně zapáchá. Také se vám přihodilo něco podobného? Nabídneme vám několik rad, jak účinně bojovat s ucpaným odpadem.

Bez prevence to nejde

Začneme prevencí. Když budete zanesení odpadu předcházet, ušetříte si polovinu práce. Jak na to? Docela jednoduše. Každodenní péčí o odpad zabraňte tomu, aby se zanášel. První důležitou prevencí je sítko do výlevky. Důležité je hlavně u umyvadlových a vanových sifonů v koupelně. Sítko dokáže zadržet vlasy, které tady působí časté znečištění. Není drahé, a přitom zajistí dobrou službu. Pokud jde o kuchyňský sifon, tam je problémem často tuk, ale pochopitelně i další „drobnosti“ z jídla. Drobky, kousky vaječných skořápek… To všechno také můžete zachytit s pomocí sítka. Vzhledem k zápachu stojí za to občas sifon prolít horkou vodou. Jenže co dělat, když dospějete do akutního stavu ucpání navzdory prevenci?

Zkuste zvon nebo sifon prostě rozšroubujte

První záchranou, která může pomoci, je zvon z gumy. Dejte ho na výlevku a několikrát zapumpujte. Pokud se neuvolní, zkuste sifon rozebrat. Potřebujete kbelík, který umístíte pod sifon. Z něj totiž bude vytékat zbytek vody. Někdy stačí vše rozšroubovat, vyčistit, omýt, sešroubovat zpátky a je to v pořádku. Můžete v tom případě i vyměnit těsnění. Není drahé, a přitom udělá velkou službu. Není to zase tak velká věda, zvládnete to i vy.

Nad rady našich babiček není

Můžete také na ucpaný odpad zkusit některé osvědčené babské rady. Třeba zkusit nasypat sáček jedlé sody do sifonu. Přilít potom sklenku (200 ml) octa a zalít vařící vodou. Kliďte se ale trochu z dohledu, protože to bude pěkně stříkat a bublat. Můžete to i zopakovat. Nechcete-li, aby to tolik prskalo a bublalo, můžete použít i teplou, nikoli vroucí vodu. Podobnou službu ale může udělat i pár lžic soli rovněž zalitých vařící vodou.

Biologické přípravky také pomáhají

Jaké jsou další recepty, když nechcete volat instalatéra, nebo ho berete jako poslední instanci? Můžete zkusit biologické přípravky. Bakterie dokážou rozložit organické látky ze sifonových trubek. Tyto přípravky jsou ideální tam, kde je odpad zapojen rovnou do septiku. U biologických procesů je důležité aktivovat čištění tak, že se trubkami nejdříve nechá protéct teplá voda. Teprve poté byte měli vlít biologický přípravek a zalít ho vlažnou vodou. Nejlepší udělat to pozdě večer, aby mohl působit celou noc. Obvykle má totiž dobu působení cca 8 hodin. Není problém proces zopakovat.

Chemie jako poslední volba

Jestliže nepomohou babské ani biologické prostředky a mechanický proces, nastává čas na chemii. Většinou jde o přípravky na bázi louhu, tedy hydroxidu sodného jako třeba Krtek. Než se ale pustíte do akce, je dobré si pečlivě nastudovat návod. Podle doporučení použít gumové rukavice a brýle, abyste se nepotřísnili kůži rukou, nebo vám během reakce nevyšplíchla kapka přípravku do oka. Chemická reakce totiž bývá dost bouřlivá. Pokud ale nepomůže ani chemie, je na čase volat instalatéra.