Lokální podhledy: Jak pomáhají zútulnit byt?

V současnosti většinou domech a bytech vítězí jeden trend, a sice veliký otevřený prostor. Jde o kuchyň spojenou s jídelnou a obývacím pokojem. Takové místnosti jsou pak typické i velkými okny s krásným výhledem. Jak ale tyto obrovské prostory trochu zútulnit? Jednou z možností jsou snížené podhledy.

Důležitá je akustika i rozložení světla

Krásný design je totiž jedna věc, ale druhá věc je, abyste se v prostoru cítili příjemně. Ve velké nerozčleněné místnosti si můžete někdy připadat tak trochu ztracení. Podstatná je i akustika. Ačkoli se to nezdá, i ta přispívá v místnosti k pocitu pohody. Další otázkou je i světlo v místnosti. Rozhodně nestačí jedno centrální světlo, nebo nějaká bodová světla rozházená bez rozmyslu kdesi. I rozložení světel je třeba předem velmi dobře promyslet, aby se z prostoru stalo pohodové útočiště.

Rozčleňte prostor na menší zóny

V řešení světel i rozléhání zvuku ve větších prostorách mohou pomoci právě lokálně snížené podhledy. Velký pokoj budící dojem nevzhledné ratejny, kde k sobě mají lidé daleko, se šikovně řešenými lokálními podhledy dá rozčlenit na menší zóny, které budou působit útulněji. Přitom ale musíme zdůraznit, že se nevzdáváme velkého prostoru, ten máme stále k dispozici. Nesnižujeme celý strop v místnosti, abychom ji opticky zmenšili. Pouze podhledově snížíme její určitou část a celek tím nijak netrpí, právě naopak.

Snížíte i množství energie na vytápění

V lokálních podhledech pak mohou být umístěny různá bodová světla vhodně namířená na určitý cíl. Díky tomu se prostor světelně rozčlení třeba na jídelní, odpočinkový kout atd. Zároveň podhledy tlumí zvuk, takže se přestane rozléhat velkým prostorem, což nepůsobí dobře. Dalším plusem se snížení množství energie na vytápění. Ano, velký prosvětlený prostor vypadá dobře, ale zároveň je náročnější na vytápění, takže lokální podhledy přinášejí i ekonomický efekt. Tento efekt je ještě významnější především v domech a bytech s vysokými stropy. Tepelně izolační podmínky jsou pak v místnosti mnohem lepší. Protože všechno teplo utíká nahoru, touto úpravou trochu snížíte svoje ekonomické ztráty, což se projeví na vaší peněžence.

Do malých prostor se podhledy nehodí

Pro lokální podhledy se často používá sádrokarton. Můžete na něj třeba i nalepit barevné tapety, tady je ale třeba počítat s tím, že pak výrazněji opticky sníží velikost místnosti. Můžete tak třeba místnost proměnit v určitém stylu – třeba pomocí barevných tapet nalepených na sádrokartonu, ale zároveň musíte počítat s tím, jaký efekt to způsobí v místnosti jako celku, aby nakonec nepůsobila jako příliš malá. Dále je možné použít třeba kazetové podhledy, podhledy z polystyrenu či dřeva. Vždy se řiďte tím, jaký je celkový styl vašeho domu a bytu, aby do něj podhledy perfektně zapadly. Obecně je třeba také zdůraznit, že lokální podhledy se nehodí do malých prostor, které tak opticky zmenšují. Velmi opatrně je v tomto smyslu třeba pracovat s tmavými podhledy (dřevo).