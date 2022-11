Líný, ale efektivní způsob, jak uklidit těsně před příjezdem hostů

S lidmi je vždycky víc práce, než si myslíte. I když jdete do návštěvy s úmyslem zachovat neformální atmosféru, obvykle zhruba půl hodiny před příchodem hostů si uvědomíte, že váš domov – o kterém jste si původně mysleli, že není tak špatný – vypadá ve skutečnosti dost zanedbaně. V ten okamžik v podstatě nemáte dost času na úklid, ale naštěstí existuje způsob, jak uklidit rychle a efektivně, než někdo zazvoní u dveří. V článku vám poradíme, jak na to.

Začněte u vchodu

Je to první věc, kterou lidé uvidí, když přijdou do vašeho domu (bytu), takže je důležité uklidit nepořádek na podlaze a vyčistit prostor. Ujistěte se, že je zde místo pro boty a kabáty vašich hostů (pokud je tam pro ně místo), a buď prostor rychle projděte vysavačem, nebo alespoň vyklepejte všechny koberce.

Vydejte se do kuchyně

Pokud servírujete jídlo, máte výmluvu, proč může být na kuchyňské lince mírný nepořádek, ale i v takovém případě ukliďte, co se dá. Čisté nádobí ukliďte a špinavé dejte do myčky nebo alespoň do dřezu (pokud nemáte čas ho umýt). Pak utřete kuchyňskou linku, znovu rychle vyluxujte a pokračujte dál.

Stravte několik minut v koupelně

Začněte na toaletě: Konkrétně použijte čistič záchodové mísy a nechte ho působit, zatímco budete pracovat na zbytku místnosti. Poté otřete a vydezinfikujte linku a vodovodní baterii a pomocí čističe skla se zbavte případných šmouh nebo skvrn na zrcadle. Ujistěte se, že je k dispozici dostatek mýdla a toaletního papíru pro vaše hosty. Pak popadněte záchodovou štětku, vydrhněte mísu, spláchněte a pokračujte dál.

Odstraňte nepořádek z prostor pro setkávání

Když jde o čas, nemůžete si dovolit luxus ujistit se, že vše skončí na správném místě. Měli byste však uklidit hlavní shromažďovací prostory ve vaší domácnosti. Řešení: Vše, co nemůžete ihned uklidit, dejte do koše na prádlo a ten umístěte do jiné místnosti, kde není na očích (například do ložnice).

Vysávejte vysoce frekventované části svého domova

Nyní projděte vysavačem obývací pokoj, jídelnu a chodby – všude tam, kde budou lidé trávit čas. Neobtěžujte se ložnicemi nebo částmi domu, které jsou pro hosty nepřístupné.

Úklid obývacího pokoje

Nic zásadního – stačí složit všechny přehozy, ujistit se, že jsou polštáře a polštářky na gauči narovnané, a pokud je čas, vyluxovat z gauče drobky.

Také byste měli utřít prach na běžných plochách v domácnosti. Pokud jsou nějaké předměty pokryty nápadně silnou vrstvou prachu, rozhodně je otřete. V opačném případě se příliš nevzdalujte (pokud nemáte čas navíc).