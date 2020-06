Libeček – sklizeň nejznámějšího polévkového koření je tady

Tato krásně zelená rostlinka umí potěšit nejen svojí vůní a chutí, ale i noblesností a krásou. Jmenuje se však libeček lékařský, takže mnozí z nás možná zapomínají i na jeho uplatnění v domácí přírodní lékárničce. Jak si tedy libeček vypěstovat a co s ním?

Ve venkovských zahradách libeček nikdy nechyběl. Dnes z nich mizí. Občas o něj přijdeme kvůli škůdcům, jindy padne za oběť přílišné snaze o unifikaci našich zahrad, nebo o zbavování se všeho, co má příliš bujný růst. Libeček je přitom doslova králem bylinkové zahrady, nad kterou se tyčí jako její opravdový panovník. Právě nyní nastal čas pro sklizeň listů. V této velikosti se hodí právě ke zpracování jako polévkové koření, nebo do různých směsí­ třeba do salátu, ale i na výrobu domácího „maggi“. Pro léčivé účinky se však sklízí nejen listy, ale i květy, a dokonce i kořen. Takže klidně nechte některé libečky vykvést. Nebo jeho část. Na rodinu si totiž bohatě vystačíte s jedinou, maximálně se dvěma rostlinami. Pokud však máte prostoru více, nebojte se pěstovat i více rostlin. Libeček je skutečně majestátní krasavec.

Jak pěstovat libeček

Pokud na zahradě libeček nemáte, zasaďte si jej. Hobby markety a zahradnictví občas libeček nabízí a jedna rostlinka, kterou si následně namnožíte, nebo vám, bude stačit, není žádnou velkou investicí. Ale požádat lze i sousedku o malý odkopek z kořene. Rychle se vám uchytí. A i amatér rovněž zvládne libeček vypěstovat ze semen. Pouze buďte trpěliví, klíčí poměrně pomalu.

Na pěstování je libeček nenáročným. Snese slunce i polostín, nevadí mu ani sucho. Pouze se nedoporučuje pěstovat po miříkovitých, tedy tam, kde jsme pěstovali kopr, celer, mrkev, petržel či pastinák, abychom na libeček nepřenesli nemoci miříkovitých.

Libeček není nutné nijak zimovat. Přežije i silnější zimy a na jaře bez problémů opět vyraší.

Co trápí libeček?

Nejčastěji trpí libeček listovou skvrnitostí. Ta se objevuji při dlouhodobě deštivém počasí. Jde o houbovité onemocnění. Vhodné je dříve, nebo jakmile se začne skvrnitost objevovat, listy sklidit. Libeček pak zvládne vyrašit ještě jednou, i když už nevykvete. Pokud ale nepotřebujete květy, nevadí vám to. Libeček trpí rovněž rzí. V tomto případě se doporučuje rostlinu zlikvidovat a vypěstovat novou na jiném místě. Vhodný postřik proti ní neexistuje, navíc, kdo by chtěl chemicky ošetřované bylinky? Rzí napadené rostlinky libečku začnou zaostávat v růstu.

Významným nepřítelem libečku je lalokonosec libečkový. Jde o brouka, který okusuje listy libečku. To by ještě takovým problémem nebylo, jakým jsou ale jeho larvy živící se kořeny. Libeček umí zničit. Libeček chutná i jiným druhům lalokonosce, třeba lalokonosci rýhovanému.

Naučte se zpracovat a využít libeček

Z libečku sbíráme nejčastěji listy. Libečkové listy lze sušit. Suší se včetně natě. Po usušení se listy nadrolí. Sušit se musí na teplém místě, bez přímého slunce. Též v sušičce určené pro bylinky při teplotě 20 °C.

Další možností zpracování je mražení. Nejlepší je libeček jemně nakrájet a zmrazit na ploše. Pak sesypat do krabičky, nebo mrazicího sáčku. Zajímavou možností je též nasekaný libeček dát do formičky na výrobu ledu, pořádně napěchovat a přidat špetku vody. Kostky pak uchováme opět v pytlíku, nebo v krabičce v mrazničce.

Z libečku si však lze vyrobit i domácí maggi a uschovat jej takto. Vlastně z něj připravíme pesto. Nakrájíme libeček (listy i stonek), dáme do sklenice a co nejvíce mačkáme dřevěným drtičem (jako na koktejly). Osolíme a zalijeme olejem. Vzniklou šťávu používáme jako maggi. Zbytek do polévek, salátů, pomazánek či karbanátků. Takto lze využívat i čerstvý, sušený či mražený libeček.

Jak využít libeček jako léčivku?

Zlepšuje trávení a zabraňuje nadýmání. Má dokonce schopnost pomoci při žlučových a ledvinových kamenech. Pomáhá při dně i reumatizmu. Užívat jej lze jako odvar, přičemž nejvíce účinných látek je v kořenu libečku. Ten lze uchovávat i sušený.

Vonné byliny se zahrady

Libeček není jedinou vonnou bylinou ze zahrady, která nás fascinuje, zlepšuje chuť pokrmů a současně nabízí léčivé účinky. Pěstujte též kopr, bazalku, rozmarýn nebo oregano. Mají velkou výhodu. Na rozdíl od libečku je zvládnete vypěstovat i v květináčku za oknem. Šlo by to i s libečkem, ale to budete potřebovat trochu více místa na balkoně a pořádně velký květináč.