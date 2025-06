Léto v ložnici: Které povlečení vás v noci zachrání před horkem?

Léto je skvělé na procházky, grilování i koupání, ale co si budeme povídat – spánek v horkých nocích už taková idylka nebývá. Když se člověk převaluje, protože se lepí k prostěradlu, potí se pod peřinou a pořád nemůže najít příjemné místo, kde by mu bylo akorát, začne přemýšlet: Co kdyby to chtělo jinou peřinu nebo povlečení? Přesně tohle řešíme každé léto. A protože už jsem si tím párkrát prošla i já, podělím se o to, jaké ložní povlečení mi v horku skutečně pomáhá, čemu se raději vyhnout a jak často ho v létě prát.

Na materiálu záleží víc, než si myslíme

Povlečení sice na první pohled vypadá podobně, ale v létě každý materiál funguje úplně jinak. Některé látky zadržují vlhkost a tělo se pod nimi vaří, jiné naopak krásně větrají a odvádějí pot. Co se mi osvědčilo nejvíc?

1. Bavlna – pořád dobrá klasika

Bavlněné povlečení je pro léto pořád sázka na jistotu. Hlavně to z kvalitní hladké bavlny – třeba saténové nebo perkalové bavlny. Nepleťme si ale bavlněný satén s umělým! Bavlněný satén má jemný lesk, je hladký na dotek, ale pořád dobře dýchá a odvádí vlhkost. Pro mě ideální kompromis mezi příjemným chladem a pohodlím.

2. Len – když je opravdu vedro

Pokud je tropická noc, lněné povlečení funguje skvěle. Len je přirozeně prodyšný, odvádí vlhkost a rychle schne. Navíc chladí hned při dotyku, což je v dusnu obrovská výhoda. Jen je potřeba počítat s tím, že se mačká a má drsnější strukturu, což každému nemusí vyhovovat. Ale já na něj v létě nedám dopustit.

3. Bambus – příjemné překvapení

Poslední roky se na trhu objevilo bambusové vlákno, které mě mile překvapilo. Má podobné vlastnosti jako len – dobře dýchá, odvádí vlhkost a navíc je hebké na dotek. Je také antibakteriální a trochu odolnější vůči zápachu. Pokud se někdo potí víc, může být bambusová varianta příjemným řešením.

4. Mikrovlákno? Spíš ne

Na druhou stranu bych v létě dala ruce pryč od většiny mikrovláken a polyesterových směsí. Ty sice bývají levné, ale často špatně větrají, drží vlhkost a člověk má po pár hodinách pocit, že spí v igelitu. Na zimu možná, ale v létě rozhodně ne.

Nejde jen o povlečení, ale i o celou postel

Ještě jedna věc, kterou jsem sama dlouho podceňovala: nestačí jen dobré povlečení, když máte zimní peřinu. Na léto je fajn pořídit si:

lehčí přikrývku s nižší gramáží nebo rovnou jen deku

prodyšné prostěradlo, ideálně také bavlněné nebo lněné

polštář s chladivým potahem, pokud se v noci potíte hlavně na hlavě a krku

Tělo vám za to poděkuje.

Jak často prát ložní prádlo v létě?

Tady platí jednoduché pravidlo – čím větší vedra, tím častěji. V zimě člověk vydrží v jednom povlečení i dva týdny, v létě už se ale vyplatí měnit minimálně jednou za týden, klidně i častěji. Pot, prach, pyl i zbytky opalovacích krémů dělají v létě s povlečením divy.

Peru nejčastěji na 60 °C, aby se vypraly i bakterie. Pokud máte bambus nebo citlivější materiály, stačí i 40 °C, ale pak je dobré nepoužívat aviváž, která může ucpávat vlákna.

A jedna letní vychytávka – když je hezky, dávám prádlo sušit ven. Slunce pomůže vybílit případné skvrny a vůně čerstvě usušeného povlečení je k nezaplacení.

Na barvě a vzoru taky záleží

Možná to zní jako detail, ale v létě volím raději světlé a jemné odstíny. Tmavé barvy víc přitahují teplo a opticky působí těžce. Květinové nebo přírodní vzory v tlumených tónech navodí pocit lehkosti a klidu, což k letnímu spánku patří.

Malé tipy na závěr

Před spaním ložnici vyvětrat a na noc zatáhnout závěsy.

V případě velkých veder si před spaním dát krátkou vlažnou sprchu.

Pokud nemáte klimatizaci, pomůže i obyčejný ventilátor a miska s ledem před ním.

Spát v lehkém bavlněném nebo lněném pyžamu – umělé materiály nechat na zimu.

Letní spánek nemusí být utrpením. Stačí drobné úpravy a rozdíl poznáte hned po první noci. Sama jsem si na vlastní kůži vyzkoušela, že když si postel „obléknete“ správně, zvládnete i tropické noci s mnohem menším převalováním. A o to přece jde.