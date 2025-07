Léto není jen o limonádách a relaxaci. Je to čas, kdy je vhodné udělat revizi kotle či komína

Revize topení. Oprava kotle. Kontrola komína. Přiznejme si to – málokoho tohle napadne řešit v červenci. Většina lidí si v létě užívá zahradu, grilování a maximálně řeší, jak přežít vedro. Jenže právě léto je ten nejlepší čas dát topení do pořádku, než začne topná sezóna.

„Počkáme do podzimu…“ a pak se nestačíme divit

Ještě před pár lety jsme si revizi komína a kotle nechávali až na září, někdy dokonce říjen. Vždyť topit se začíná až v říjnu, že? Jenže jednoho roku to nevyšlo. Kominík měl plno, technik na kotel měl volno až za tři týdny a topení mezitím netopilo. A protože bylo chladno už začátkem října, doma jsme mrzli. Doslova. Přímotopy to nevytrhly a my si tehdy řekli: nikdy víc.

Od té doby řešíme topení v červenci. V klidu, bez stresu, bez čekání. A víte co? Má to spoustu výhod, které nám předtím vůbec nedocházely.

1. Technici mají čas – a často i lepší ceny

Zkuste si objednat kominíka v říjnu. Buď už má plno, nebo vám nabídne termín „za tři týdny mezi osmou a čtrnáctou“. V létě to bývá jinak – lidi to ještě moc neřeší, a tak se dá domluvit termín rychleji, někdy i přesně na den a hodinu, kdy se vám to hodí.

Někteří poskytovatelé navíc v létě nabízejí výhodnější ceny nebo slevy – prostě chtějí vyrovnat sezónu. Takže pokud se vám nechce čekat a ještě byste rádi ušetřili pár stovek, červenec a srpen jsou ideální.

2. Na opravy je čas i prostor

Když při revizi technik zjistí, že je potřeba něco opravit nebo vyměnit, máte v létě dostatek času to vyřešit. V říjnu nebo listopadu už často řešíte, že je zima a topení musí jet co nejdřív. Ale v červenci? Klidně pár dní netopíte, nikoho to netrápí.

Navíc některé náhradní díly nebo servisní služby mají delší dodací lhůty. Když se řeší oprava v létě, nestane se, že budete bez topení uprostřed podzimu.

3. V suchu se pracuje líp

Tohle nám řekl přímo kominík – letní počasí je pro revize ideální. Komíny jsou suché, přístup je snazší, riziko zatečení minimální. Stejně tak servis kotle nebo plynového zařízení se v suchu dělá líp – technici nemusí řešit bahno na zahradě, promáčené sklepy nebo riziko uklouznutí.

Z našeho pohledu je to i příjemnější jako pro zákazníka – netřeba topit, větrat, nebo pobíhat po domě ve svetru, když kotel zrovna nejede.

4. Přehled o stavu zařízení

Letní kontrola je taky skvělý způsob, jak získat představu o tom, v jakém stavu je vaše topná soustava. Pokud máte starší kotel nebo komín, může vám odborník rovnou říct, kdy asi čekat nutnost výměny. Tím pádem si můžete s předstihem rozmyslet, jestli investovat do nového kotle, změnit způsob vytápění nebo požádat o dotaci.

V říjnu už tohle neřešíte – tehdy chcete jen, aby to topilo.

5. Zákon a pojišťovna nečekají

Na revizi spalinových cest a plynových zařízení máte zákonnou povinnost – a pokud by došlo k požáru nebo výbuchu, pojišťovna může odmítnout plnění, pokud nemáte platnou revizi. O to víc důvodů si ji vyřídit včas – v létě máte možnost vše v klidu připravit, archivovat zprávu, zapsat termín další kontroly.

Co všechno zkontrolovat?

V létě si udělejte takový malý „technický den“:

revize komínu

servis plynového kotle

kontrola radiátorů a ventilů

odvzdušnění soustavy (nebo alespoň příprava)

vyčištění výměníku

zkontrolování kouřovodů a těsnění

Není to žádná věda a ve výsledku to ušetří nervy i peníze. A když pak v říjnu zatopíte a všechno funguje, máte ze sebe dobrý pocit.

Zkrátka – pokud tohle čtete v létě, berte to jako znamení. Na kontrolu topení není nikdy moc brzy. A věřte, říjnové ráno bez teplé vody si člověk pamatuje dost dlouho.