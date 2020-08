Léto doma: Jak si užít dovolenou za humny?

V letošním roce musí mnozí z nás dovolenou z různých důvodů oželet. Koronavirová pandemie překazila plány řadě lidí, kteří si vysnili léto v exotice, u moře nebo na cestách za poznáváním vzdálených míst. Nenechte si tím zkazit náladu a přeneste si relaxační atmosféru do svých domovů a chalup, abyste se i v domácím prostředí cítili jako na dovolené. Jak na to?

Nejen láska prochází žaludkem

Také se vám ještě po letech vybaví vůně a chutě jídel, které jste na svých cizokrajných dovolených ochutnali? Do své vysněné destinace se skrze chuťové buňky můžete přenést i u sebe doma. Zážitkem bude už samotné vaření typických jídel, ať už dostanete chuť na asijskou kuchyni, středomořská jídla nebo speciality z Blízkého východu.

Dopřejte si také pohár kvalitního vína, osvěžující míchaný drink a samozřejmě chutný dezert. Přesně tak, jak byste stolovali na dovolené. Dbejte na stolování, ke kterému patří dekorační prostíraní, které uvolněnou atmosféru dokreslí.

Pro tuto příležitost jsou ideálními vzory levandule či motivy exotických ptáků. A pokud si sami na vaření netroufáte, využijte donáškové služby a vychutnejte si zasloužený relax naplno. A nezapomeňte pozvat své přátele!

Letní vzory rozzáří interiér

Abyste se z práce těšili domů o to víc, vylaďte si domácnost bytovými doplňky s letní tématikou. Protože k dovolené patří odpočinek, začněte ložním povlečením se svěžími vzory. „Velmi oblíbené jsou námořnické motivy s kotvami, loďkami a majáky. Letní atmosféru vykouzlí také motivy cizokrajné fauny a flóry či typické výjevy dalekých krajin,“ sdílí své tipy Alena Samková, ředitelka společnosti Matějovský, tradiční české značky ložního povlečení a bytového textilu. V podobném duchu můžete oživit i další místnosti. Vybavují se vám ty úžasně hebké ručníky v hotelových pokojích? Můžete je mít i doma, stačí se zaměřit na lehké a kvalitní materiály. V letním období jistě oceníte bambus či bukové vlákno obsažené v modalových ručnících a osuškách. Kuchyni dopřejte nové utěrky v trendy barvách a do obýváku posaďte pár dekoračních polštářku s letní tématikou. Každé místnosti sluší svěží letní odlehčený styl.

Nohy v teple

Požitek z tuzemské dovolené ovlivňuje počasí. Vlnu teplých dnů střídají chladné a občas se potřebujeme zahřát, není tedy od věci přibalit pro chvíle nerušeného odpočinku kvalitní deku. Hebké a příjemné bavlněné deky z kolekce Matějovský přináší nové atraktivní vzory ve svěžích barvách léta. Deky lze elegantně využít i jako ozdobný přehoz. Letní look vašeho interiéru je doveden k dokonalosti a konečně přichází řada na vás…

Vyletněte se

Uvolněnou atmosféru dovolené si přeneste i do šatníku. Lehké šaty, krátké nohavice, sandále, klobouky, sluneční brýle, bižuterie s mušličkami či tropickým ovocem a velké slaměné tašky. To jsou zdánlivé drobnosti, díky kterým si ale i z obyčejného dne v domovině vykouzlíte prázdninový den. Vyrazte v tomto outfitu do práce, na výlet nebo na večerní posezení s přáteli. A nezapomeňte si přibalit zářivý úsměv a dobrou náladu!

Fotografie: Matějovský a.s.