Laserové měřiče? Pomůcka pro kutily, která vám ušetří spoustu práce

Vyměřování patří mezi disciplíny, kterým se jako majitelé rodinných domů, bytů, chat či chalup čas od času nevyhnete. Ovšem v současnosti už nemusíte lézt po zemi s odvíjecím metrem. Dispozici máte celou řadu mnohem komfortnějších nástrojů, s nimiž bude vaše měření mnohem snazší, příjemnější a komfortnější. Máme na mysli laserové měřiče.

Desetkrát rychlejší práce

Prvním z nich je laserový dálkoměr. Nabízí opravdu vysokou přesnost, a to i při měření vzdálenosti v řádu i desítek metrů. Potřebujete přeměřit místnost, abyste dokázali spočítat, kolik palubek budete potřebovat na obložení stěn nebo kolik metrů tapet na vytapetování místnosti? Není problém. Zvládnete to v průměru až desetkrát rychleji, než kdybyste to měli provádět klasickým metrem a následně přeměřovat na kalkulačce. Když potřebujete vypočítat obsah či objem, stačí potom vícekrát stisknout tlačítko. Zároveň můžete podle potřeby vzájemné hodnoty sčítat nebo také odčítat. Velice rychle zjistíte aktuální vzdálenosti mezi různými body.

Rotační laser pro náročnější měření

Laserový dálkoměr by zkrátka měl být nezbytnou součástí domácnosti, zejména v případě, že se zaměřujete na kutilské práce. Jestliže provádíte náročnější práce, kde se žádá vyšší přesnost a měříte více stran a ploch, vyplatí se pořídit rotační laser, jenž dokáže vyslat vodorovné paprsky do všech stran. Sice vykazuje větší přesnost, a má také delší dosah, pro běžného kutila je to ale většinou luxus.

Užitečný je laser křížový i laserová vodováha

Pokud rekonstruujete rodinný dům, byt, chatu či chalupu a čeká vás celá řada drobnějších dokončovacích prací, jako třeba příčky, montáže dveřních zárubní, využijete při té příležitosti křížový laser, který je užitečnější než jeho rotační kolega. Dokáže promítnout vodorovnou i horizontální linku, vytvoří kříž. Potřebujete si prověřit, zda daná zeď je přesně v rovině? Pomocníkem je laserová rovnováha s přesností 1,5 mm na 4,5 m. Vrcholem jsou potom samonivelační lasery, které si dokážou najít rovinu samy.

Proč zapomenout na klasické ruční metry?

Především proto, že laserové měřiče vám ušetří čas. S výsledným měřením budete hotovi mnohem rychleji, než kdybyste ho prováděli klasicky ručně. Také výsledky jsou přesnější. V případě elektronických detektorů jde ještě o mnohem víc. Uvedené přístroje jsou schopny detekovat, kde jsou elektrické kabely nebo také nosní konstrukce. Díky tomu se při rekonstrukcích vyvarujete chyb, které by vás mohly vyjít pořádně draho. Proto investovat do laserových měřičů se rozhodně vyplatí. Ačkoli jsou dražší, než ruční metr či vodováha, výsledná investice se vám vyplatí. Výrazně totiž zrychlíte práci a zároveň eliminujete chyby na minimum.

Sám se seřídí

Obrovskou výhodou je, laserové měřiče jsou samonivelační. Co si pod tímto pojmem představit? V případě, že je postavíte na plochu, která je relativně rovná, nebo má maximální sklon 4 °, samy se seřídí do vodorovna. Proto budou ukazovat vždy přesně.