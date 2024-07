Kulatý nebo obdélníkový jídelní stůl? Poradíme vám, který model si vybrat!

Víkendové snídaně s rodinou, slavnostní večeře a nedělní setkání u oblíbených jídel přinášejí pocit rodinné pohody. V každém, i malém bytě se vyplatí najít místo pro jídelnu se stolem obklopeným židlemi. Jídelní sestava vybízí členy domácnosti k trávení drahocenného času, povídání u odpolední kávy a hraním oblíbených relaxačních stolních her.

Chcete vytvořit vřelý rodinný prostor, ale nevíte, kde začít? Prvním krokem k velké změně je výběr stolu. Modely nabízené výrobci se dělí do dvou hlavních skupin: obdélníkové a kulaté. Která varianta bude ve vaší domácnosti fungovat lépe? Podívejte se na naše návrhy a zařiďte si útulnou a živou jídelnu, o jaké jste vždycky snili!

Kulatý stůl: jistá volba pro prostorný interiér

Srdcem jídelny je pevný velký stůl. Kulaté modely jsou oblíbené u těch, kteří rádi přijímají hosty a užívají si společnost svých blízkých. Proč? U kulatého stolu mizí pevná hierarchie a rozdělení. Každá osoba sedící u stolu může volně hovořit se svými společníky a navazovat s nimi oční kontakt. Kulatý stůl podporuje integraci a poskytuje uvolněnou atmosféru. Zaručujeme, že to vaši hosté ocení!

Další důvod, proč se rozhodnout pro kulatý model? Kulaté stoly jsou kvintesencí nadčasové elegance. Když je umístíte do obývacího pokoje nebo jídelny, upoutají pozornost a vnesou do uspořádání noblesu. Kulaté stoly jsou nejpůsobivější v interiérech navržených v anglickém, moderním klasickém a glamour stylu.

Kulaté stoly jsou sice efektní a praktické, ale mají také nevýhody. Překážkou pro umístění kulatého stolu v bytě může být omezený prostor. Stoly s kulatou deskou vyžadují přístup ze všech stran. Není možné je umístit ke stěně, což výrazně snižuje možnosti jejich využití v praxi. Architekti upozorňují, že stoly s kulatou deskou jsou „vyhrazeny“ pro prostorné místnosti. Umístěné ve stísněném obývacím pokoji nebo jídelně budou nefunkční, zahltí uspořádání a vnesou do něj tíhu.

Univerzální obdélníkový stůl

Obdélníkový stůl je vítaný v každé místnosti bez ohledu na její velikost a uspořádání. Nábytek s obdélníkovou deskou lze umístit doprostřed prostorné místnosti nebo ke stěně, a ušetřit tak cenné místo.

Oceňujete jednoduchý, minimalistický design? Pak vás jistě osloví obdélníkový stůl! Obdélníkové stoly jsou oproštěny od zbytečných dekorací a harmonicky zapadají do interiérů zařízených v souladu s nejnovějšími architektonickými trendy. Pozornosti trendsetterů doporučujeme zejména modely sestávající ze silné desky ze surového dřeva a kovové podnože. Nepravidelně zrnitý přírodní povrch tvoří s chladným kovem nepřehlédnutelnou, ale výjimečně harmonickou dvojici.

Koupě modelu s dubovou nebo teakovou deskou je pro váš rozpočet příliš vysoká? Nebo hledáte kus nábytku, který nevyžaduje pravidelnou impregnaci? Levnější a na údržbu nenáročnou alternativou stolu z přírodního materiálu je model s deskou z kvalitní MDF. Nezapomeňte, že stůl by měl být odolný vůči poškození, vlhkosti a teplu. Chcete-li se vyhnout nevzhledným stopám po horkých deskách, zvolte model chráněný speciální povrchovou úpravou, například laminátem.

Rozkládací verze: Vítejte u stolu!

Sníte o tom, že si doma vytvoříte pohodlné místo pro hosty a členy domácnosti, ale omezený prostor vám nedovoluje realizovat vaše plány? Vyberte si funkční kus nábytku se skládací deskou! Stoly pro každodenní použití se skládací funkcí zabírají velmi málo místa. Vše, co musíte udělat, abyste připravili jídelní kout pro své hosty, je jednoduše odklopit horní desku. Mechanismy vám umožní rychle a bez námahy zvětšit prostor pro hosty. Další součásti stolové desky jsou ukryty v masivu.

Doplnění stolu – pohodlné židle

Co by to bylo za stůl bez sady pohodlných židlí? Nepostradatelným společníkem každého stolu jsou pohodlné židle. Při výběru nábytku k sezení věnujte pozornost jeho konstrukci, materiálu a stylu, ve kterém je navržen. Stůl a židle musí tvořit soudržný celek. Vyplatí se najít mezi nimi společný prvek, například kovovou podnož. Snažte se o vyváženost: masivní, těžký stůl slaďte s lehkými židlemi. Kombinace dvou silných prvků může vytvořit nežádoucí těžký efekt.

Nezapomeňte, že jídelní židle se často špiní. Zvláště snadno se na nich objeví skvrny od omáčky nebo džusu, když u stolu sedí malé děti. Pokud chcete, aby vám nové židle vydržely co nejdéle, rozhodněte se pro modely bez čalounění, jako jsou například moderní lehké plastové židle. Chcete měkké sedadlo a opěradlo? Vaše očekávání splní židle čalouněné ekokůží nebo látkou s vodoodpudivou strukturou.

Židle mají dvojí úlohu: užitkovou a dekorativní. Jídelní kout bude vypadat originálně, pokud si pohrajete s konvencemi. Nemusíte investovat do sady stejných židlí. Zajímavého efektu dosáhnete kombinací modelů různých vzorů a barev. Eklektická kombinace vám poskytne fenomenální, módní efekt.