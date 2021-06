Kuchyň: Co by v ní nemělo chybět a jak vybrat vhodný jídelní stůl a kuchyňský textil

Čeká vás rekonstrukce kuchyně, nebo stavíte nový dům? Pak i v něm určitě bude prostor pro kuchyň a na vás pak zůstane rozhodnutí, jak ji zařídit. Možností je spousta a oříškem bude, co vybrat. Pojďme se společně podívat, jaká je nabídka na trhu.

Jak na rekonstrukci kuchyně

Jedná-li se o malý byt v bytovém domě, je pravděpodobné, že vám bude stačit koupit některou již hotovou kuchyňskou sestavu, která se skládá z horních a dolních skříněk s pracovní plochou. Udělá radost méně náročným zákazníkům. I malý prostor je ovšem možné vyřešit zajímavě. Obvykle to ale vyžaduje kuchyň na míru od kuchyňského studia nebo truhláře, který se tomuto oboru věnuje. V některých případech ovšem úplně postačí, když se vymění dvířka na již stávajícím kuchyňském nábytku. Je to řešení nejjednodušší, přitom dá vaší kuchyni úplně nový ráz.

Vestavné, nebo volně stojící elektrospotřebiče?

Při zařizování kuchyně je třeba promyslet i to, pro jaké elektrospotřebiče se rozhodnout. Elegantněji vypadají ty vestavné, jež tvoří s nábytkem jednotnou a celistvou plochu. Krásně se vyjímají v moderně laděné kuchyni i rustikální. V některých případech však pro vestavěné není dostatek prostoru, takže vše vyřeší volně stojící elektrospotřebiče, jejichž výhoda tkví hlavně v nižší pořizovací ceně. U vestavného se totiž připlácí za korpus, do něhož jsou uložené. V dnešní době je poměrně velký výběr i u samostatně stojících elektrospotřebičů, jakou jsou sporáky, myčky nádobí, lednice nebo mikrovlnné trouby, takže není problém si mezi nimi vybrat ten správný.

Jakou podlahu zvolit do prostoru kuchyně?

V kuchyni se předpokládá zvýšený pohyb. Podlaha by tedy měla být odolná proti poškrábání nebo obrusu, a pokud možno protiskluzná. V mnohých kuchyních najdete klasickou dlažbu. Jedná se o klasické řešení, přičemž v současné době se dává přednost velkoformátovým dlažbám se strukturou kamene či mramoru, jež nabízejí luxusní design. Vedle toho ale hodně lidí volí raději vinylové podlahy, které se velmi dobře udržují a jsou nadprůměrně odolné. Jejich výhodou je zejména dezén – imitace podlah z prken, parket nebo korku či dlažeb. Kdo tedy nechce opravdovou dlažbu, protože se mu zdá příliš chladná, může volit vinylovou s motivem dlažby.

Na výběr jsou dále přírodní linolea, která získávají na stále větší oblibě. Nabízejí tepelný komfort při chůzi naboso, navíc olejová složka linolea odpuzuje vodu, o niž nemusí být v kuchyni při přípravě jídla někdy nouze. Přírodní linoleum se dobře udržuje v čistotě a hodí se i pro alergiky.

Jak na jídelnu a kuchyňský textil?

I když je jídelna spojená s kuchyní v jeden prostor, nebo stojí samostatně, hlavní roli zde sehrává jídelní stůl. Ten se stane středobodem místnosti, protože právě u něho se bude odehrávat stolování rodiny nebo společenská sešlost hostí. Výborným řešením jsou rozkládací stoly, které umožní posadit se okolo něho více osobám, když se stůl rozloží. Ve složeném stavu zase nezabírá tolik místa.

Prostor kuchyně pak doladí vhodně zvolený kuchyňský textil. Patří sem především závěsy, ubrusy, prostírání, a dokonce i utěrky, které lze barevně sladit s ostatním vybavením. Určitě to stojí za to, aby vše dohromady tvořilo jednotný celek a působilo příjemně. Co se barev týká, záleží na každém, co se mu líbí. Moderní jsou aktuálně neutrální odstíny bílé, béžové a šedé. Dobře vypadají i něžné pastelové tóny zelené, modré či fialové, jež nacházejí uplatnění zejména v kuchyních v provensálském stylu. V rustikálně laděné kuchyni určitě oceníte klasické káro.