Kotrč kadeřavý: Houba, která vypadá jako květák a chutná jako delikatesa
Nevím, jak vy, ale já si většinou pod pojmem „houba“ představím klasického hřiba nebo bedlu. Jenže pak přijde les a překvapí vás něčím, co vypadá spíš jako nadýchaná mořská houba nebo květák po kadeřnickém zásahu. A přesně to je kotrč kadeřavý – jedna z nejzajímavějších a nejchutnějších hub, které u nás rostou. A pokud ho ještě neznáte, možná je nejvyšší čas se s ním blíž seznámit. Protože tahle houba není jen fešák na pohled, ale i skvělá v kuchyni a údajně i přínosná pro zdraví.
Jak ho poznat?
Kotrč kadeřavý (latinsky Sparassis crispa) je opravdu nepřehlédnutelný. Vyrůstá nejčastěji u báze starších borovic (někdy i smrků), často na jednom místě i několik let po sobě. Tvarem připomíná velký, rozvětvený květák, barvu má od smetanové po světle okrovou a jeho „kadeře“ jsou jemně zvlněné a na koncích rozdělené do drobných lístků.
Dorůst může klidně i přes půl metru v průměru a vážit několik kilogramů – což z něj dělá opravdu bohatý úlovek, pokud na něj náhodou narazíte.
A kde ho hledat?
Kotrč je poměrně vzácný, ale jakmile víte, kam se dívat, máte šanci. Nejčastěji roste od srpna do října, u paty starších borovic, někdy i na pařezech. Miluje vlhké počasí, takže po dešti máte šanci vyšší.
Zajímavostí je, že se často drží na stejném místě – pokud tedy jednou narazíte na „kotrčový strom“, poznamenejte si ho. Příští rok se tam může objevit znovu.
Sběr a čištění? Trochu piplačka
Když najdete mladý kotrč, je radost ho sbírat. Má pevné, křupavé tkáně a nádherně voní po oříšcích a houbách zároveň. Čím je starší, tím víc dřevnatí a bývá také plný jehličí, hlíny, někdy i malých broučků, kteří si v jeho zákoutích udělali domov.
Čištění je trochu oříšek – nejlépe ho rozdělit na menší části a promývat ve vodě (někdo radí i s trochou octa), případně jemně profouknout. Někdo ho na chvíli ponoří do mírně osolené vody – pomůže to vyplavit nečistoty i obyvatele.
Ale věřte, že tahle práce se vyplatí.
Jak kotrč chutná a co s ním v kuchyni?
Za mě naprostá delikatesa. Kotrč má křupavou strukturu a příjemně oříškovou chuť, která je výrazná, ale ne přehlušující. Skvěle se hodí tam, kde chcete, aby houba hrála prim – ne jako „náhrada masa“, ale jako hlavní chuťový zážitek.
Moje oblíbené způsoby zpracování:
- Na másle s kmínem a solí – úplná klasika, podobně jako smaženice, ale bez vajec. Krátce podusit, posolit, přidat trochu kmínu – a hotovo.
- Obalovaný kotrč – rozdělený na růžičky se dá krásně obalit v trojobalu a usmažit. Chuťově připomíná řízek, ale jemnější.
- Do polévky – díky pevnosti krásně drží tvar, nepřevoní vývar, a navíc příjemně křupe.
- Zamražený do zásoby – blanšírovaný (krátce spařený ve vodě) jde dobře zmrazit a v zimě přijde vhod.
Léčivé účinky? Možná víc, než čekáte
V posledních letech se o kotrči začalo víc mluvit i z hlediska zdraví. Některé studie (zejména z Asie, kde se jeho příbuzné druhy používají v tradiční medicíně) naznačují, že obsahuje betaglukany, látky s možným pozitivním vlivem na imunitu, snižování cholesterolu i prevenci nádorových onemocnění.
Zatím je to spíš oblast výzkumu než ověřená léčba, ale minimálně jedno je jisté – je to houba zdravá, lehce stravitelná a velmi výživná.
Na co si dát pozor?
Kotrč kadeřavý je nezaměnitelný, ale existuje podobný kotrč dubový, který je tmavší a roste u listnáčů. Ten je ale také jedlý. Jen pozor, staré plodnice kotrče mohou být dřevnaté a hůř stravitelné – ty raději nechte v lese, ať dělají radost někomu jinému (nebo zvěři).
A jako vždy – pokud si nejste jistí, co jste našli, raději se poraďte s atlasem nebo zkušenějším houbařem.
Kotrč kadeřavý je houba, která vás možná překvapí na první pohled, ale v kuchyni si ji zamilujete. Je krásný, chutný, zdravý a když ho jednou najdete, budete na něj chodit každý rok. Tak až příště půjdete lesem, nezapomeňte kouknout ke kořenům borovic – možná tam právě čeká vaše první kotrčová radost.
