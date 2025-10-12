Můžu sbírat houby i po mrazu? Odpověď vás možná překvapí
Kdo chodí rád na houby, ten ví, že pravá sezóna vrcholí v září a říjnu. Jenže houbaření tím zdaleka nemusí končit. I v listopadu, a někdy dokonce i v prosinci, se dá v lese narazit na pěkný úlovek. Možná vás ale napadá otázka: když houba projde mrazíkem, je ještě bezpečná k jídlu?
Jak mráz působí na houby
Houby obsahují spoustu vody, a proto jim mráz moc nesvědčí. Jakmile teplota klesne pod nulu, začnou se v jejich buňkách tvořit krystalky ledu, které narušují dužinu. Po rozmrznutí pak houba bývá měkčí, vodnatá a ztrácí pevnost.
Pokud se ale jedná jen o krátký ranní mrazík, většinou to není žádná tragédie. Jakmile se přes den oteplí, houby vypadají zase skoro stejně, jako kdyby se nic nestalo.
Kdy jsou houby po mrazu v pořádku
Pokud v lese narazíte na pevné plodnice, které drží tvar, mají přirozenou barvu a voní tak, jak mají, klidně je vezměte. Lehký mráz jim neuškodí. Některé druhy, jako třeba lišky nebo hlíva ústřičná, snášejí chlad opravdu dobře. Hlíva dokonce běžně roste i v prosinci a její chuť je pořád výborná.
A kdy se raději vyhnout
Jestliže je houba na omak rozbředlá, slizká nebo dokonce nepříjemně zapáchá, raději ji nechte v lese. To platí i pro hřiby – když dužina zhnědne a houba se začne drolit, už je po ní. Takové plodnice se kazí rychle, a i když vypadají na první pohled „ještě celkem dobře“, v kuchyni už by vám radost neudělaly.
Jak je doma zpracovat
Houby, které přežily menší mráz, je potřeba co nejdříve zpracovat. Neskladujte je dlouho syrové v lednici, protože změklá dužina se kazí podstatně rychleji než v létě.
Co s nimi:
- Usušit: nakrájet na plátky a dát do sušičky nebo trouby na nízkou teplotu.
- Zamrazit: ideálně po krátkém povaření, aby se zachovala chuť.
- Uvařit hned: v omáčce, polévce nebo smaženici vám budou chutnat úplně normálně.
Na co si dát pozor
Mráz sice změní strukturu houby, ale v žádném případě neodstraní její jedovatost. Pokud si tedy nejste jistí druhem, rozhodně ji nezkoušejte „jen proto, že byla přemrzlá“. Jedovaté houby zůstávají jedovaté, ať je léto, nebo zima.
Zároveň se na přemrzlých plodnicích rychleji objevují plísně. Když si všimnete bílého nebo zeleného povlaku, nemá smysl riskovat.
Houby na sklonku sezóny
I v listopadu můžete v lese najít pěkné kousky – často hlívu, čirůvky nebo strmělky. Hřiby už jsou spíš vzácnost, ale občas se podaří narazit na zdravý kousek i v prosinci. Klíčové je vybírat jen pevné houby a doma s nimi naložit hned.
Krátké mrazíky nejsou důvodem, proč byste měli přestat chodit do lesa. Pokud houby vypadají čerstvě a voní tak, jak mají, klidně si je odnesete domů a připravíte stejně jako kdykoliv jindy. Jen se vyhněte rozbředlým a páchnoucím kouskům, zpracujte je co nejdříve a pamatujte, že mráz z jedovaté houby nikdy jedlou neudělá.
Houbaření tedy může pokračovat i po prvních mrazících – a možná vám pozdní podzim nadělí ještě pár krásných překvapení.
