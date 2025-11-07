Myslíte, že v listopadu houby nerostou? Tyhle vás vyvedou z omylu!
Mnoho lidí má za to, že s koncem října houbařská sezóna končí. Teploty klesnou, ranní mrazíky pokryjí trávu a většina houbařů už uloží košíky do sklepa. Jenže to je velká škoda. I listopad dokáže překvapit – a někdy bývá úspěšnější než celé léto. Chce to jen vědět, kam vyrazit a po čem se dívat.
Já osobně mám pozdní houbaření moc ráda. Les je klidný, tichý, bez davů lidí a přesto voní dřevem, jehličím a zeminou. A když mezi spadaným listím zahlédnu klobouček hlívy nebo čirůvky, je to skoro jako malý zázrak.
Když houby milují chlad
Spousta druhů hub má ráda chladnější počasí. Když už ostatní houby zmizí, ony teprve začínají. Nejlépe se jim daří, když se přes den drží teploty okolo deseti stupňů a v noci není silný mráz. Takové podmínky často bývají právě v listopadu.
Důležité je, že většina pozdních hub roste na dřevě – ať už na pařezech, padlých větvích nebo kmenových zbytcích. Takže místo klasického chození po mechu a trávě se vyplatí koukat víc po stromech a starých pařezech.
Hlíva ústřičná – královna pozdního podzimu
Asi nejznámější pozdní houba je hlíva ústřičná. Roste od října klidně až do ledna a najdete ji hlavně na kmenech listnatých stromů – nejčastěji na vrbách, topolech nebo buku.
Hlíva má krásně vějířovitý tvar a hladký klobouk šedé až našedle hnědé barvy. Roste ve shlucích, takže když ji najdete, bývá jí tam celá rodina.
Kromě toho, že výborně chutná (například na másle s cibulkou nebo do česnečky), je také velmi zdravá. Obsahuje látky podporující imunitu a snižující hladinu cholesterolu. Proto si ji často sbírám nejen kvůli jídlu, ale i kvůli „léčivé zásobě“ do mrazáku.
Penízovka sametonohá – houba, která se nebojí zimy
Další oblíbenou pozdní houbou je penízovka sametonohá, někdy se jí říká i „zimní houba“. Roste většinou na pařezech listnáčů, a to i v době, kdy už všude jinde leží jinovatka.
Poznáte ji podle lesklého medově hnědého kloboučku a tmavě sametového třeně – odtud její název. I když vypadá trochu nenápadně, v kuchyni je skvělá. Já ji nejčastěji přidávám do polévek, omáček nebo rizota. A pokud přijde tuhá zima, často se dá najít i v lednu – jen je potřeba zvednout spadané listí a dívat se pozorně.
Čirůvka fialová – královna podzimních barev
Když se řekne podzimní houby, vybaví se mi čirůvka fialová. Je krásná – její fialová barva se mezi šedivými listy a hnědou hlínou vyjímá jako klenot. A navíc nádherně voní.
Roste hlavně v listnatých lesích, často v trávě u okraje lesa nebo na loukách. Když je vlhko, daří se jí až do konce listopadu. Při sběru je potřeba být opatrný – existuje i několik podobných druhů, které nejsou jedlé. Pokud si nejste jistí, raději ji nechte v lese, nebo se podívejte do atlasu.
Já ji mám nejraději v jednoduché úpravě – orestovanou na másle s trochou česneku a petržele.
Pařezník pozdní – nenápadný, ale chutný
Tahle houba často uniká pozornosti. Pařezník pozdní roste ve velkých trsech na starém dřevě, podobně jako hlíva, ale má menší kloboučky. Miluje vlhko a chlad, takže listopad je jeho čas.
Kloboučky jsou žlutohnědé, třeně tenké a tužší, proto se při vaření většinou používají jen vršky. Když se orestují na cibulce a přidají k vajíčkům, vznikne voňavá podzimní snídaně, kterou jen tak něco nepřekoná.
Kde hledat pozdní houby
Listopadové houby se nejčastěji objevují v nížinách a u vody – tam, kde je vlhko, ale nepromrzá půda. Hlívě se daří v lužních lesích, penízovku najdete na pařezech listnáčů, čirůvku zase na lesních okrajích a loukách.
Po dešti nebo mlze se vyplatí vyrazit hned druhý den, dokud půda zůstává měkká. A nezapomeňte – i když jsou to houby pozdního podzimu, platí stejná pravidla jako vždy: sbírat jen to, co opravdu znáte, a raději méně, ale jistě.
Listopadové houbaření má své kouzlo. Les už není zelený, ale barevný, tichý a klidný. Každá nalezená houba potěší dvojnásob, protože člověk ji nečeká. A i když už je chladno, čerstvý vzduch a ten pocit, když se domů vrátíte s pár pěknými hlívami nebo penízovkami, za to rozhodně stojí.
Takže pokud jste si mysleli, že houbařská sezóna skončila, vezměte košík a vyrazte. Možná budete překvapeni, kolik života les i v listopadu skrývá.
