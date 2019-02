Když zima postupně ztrácí vládu: Co dělat v únoru na zahradě?

Ačkoli vláda zimy ještě ani zdaleka nekončí, země se postupně probouzí. Pokud ale nejsou mrazy a celá zahrada zapadaná sněhem, můžete se na ni už čile vrhnout. Brzy vykouknou ze země první sněženky, bledule, čemeřice.

Vysévejte kořenovou zeleninu

Přesně tak, není-li mráz, můžete se klidně věnovat už výsevu mrkve a také kořenové petržele. Zdá se vám to příliš brzy? V teplejších oblastech to možné je a pravda je taková, že klíčení u obou druhů trvá docela dlouho, takže pokud je vysejete už nyní, získáte čas navíc a první letošní kořenovou zeleninu budete moci sklízet hodně brzy, což jistě potěší. Je to na vás, jak chcete, samozřejmě záleží na počasí. Pokud si netroufáte, můžete to nechat až na březen. Nezahálejte ale ani v případě, že zatím sít nebude. V případě, že jste na podzim neryli záhony, udělejte to nyní. Počkejte 2-3 týdny, aby vymrzla semena plevele a pak do zeminy vpravujte hnojivo podle toho, co plánujete v daném místě pěstovat. Pokud jste někde vysívali mrkev apod. Už minulý podzim na konci listopadu, pak záhony přikryjte netkanou textilií. Stejně tak můžete do pařeniště vysívat rané ředkvičky, platí totéž, co v případě mrkve a petržele.

Nastává čas prořezávek

I únor je tím správným obdobím, kdy je třeba prosvětlit stromy. Nastává správný čas na prořezávku ovocných dřevin. Je nutné odstranit nemocné, uschlé a poškozené větve, i ty které jsou příliš dlouhé, nebo rostou do koruny. Stromy s krátkými výhony, nebo těmi, které jich mají málo, je možné prořezávat i hlouběji. Prosvětlení platí samozřejmě i pro okrasná dřeviny. Na konci měsíce se můžete věnovat také roubovávání peckovin, tedy třešní, višní a meruněk. V těchto dřevinách totiž míza proudí dříve než v jádrovinách. Vaši pozornost si zaslouží i živé ploty z hlohu, habru či třeba ptačího zobu. I ty podle potřeby V dnech, kdy je sucho a není mráz, zalévejte stále zelené listnáče a jehličnany.

Věnujte pozornost trávníku

Chcete-li někde založit nový trávník, udělejte si pro něj terén, jakmile sejde sníh a nemrzne. Musíte plochu zrýt, vyndat z ní kameny. Půdu můžete zlepšit přidáváním rašeliny. Protože obvykle nejlépe ze všeho raší plevel, můžete půdu ošetřit i nějakým herbicidem na jeho hubení. V případě, že už trávník máte, nastává v únoru vhodný okamžik lehce ho pokrýt prosátým kompostem a dodat mu tak výživu, aby dobře rostl. A když máte ten kompost rukou, tedy na lopatě, můžete ho provzdušnit a obrátit.

Neprošvihněte předpěstovávání

Nepodceňujte ani přípravu doma. Na okně v teplejší místnosti můžete vysévat další zeleninu a květiny. Na předpěstování je právě nyní vhodný okamžik, a pokud ho prošvihnete, těžko to budete dohánět. Z květin letniček vysejte hledíky, lobelky, dosny a petúnie. Ze zeleniny se věnujte rajčatům, paprikám, lilku, celeru, brokolici, letnímu pórku, salátům. A nezapomeňte ani na bylinky jako majoránka či bazalka. Semenáčky, které vzejdou, rozsazujte do sadbovače. Potom bude vysazování na záhon snadné.