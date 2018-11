Kdy začít krmit ptáčky?

Blíží se zima a je třeba také myslet na zvířata. I když velká spousta ptactva odlétá na zimu do teplých krajin, stále je jich tu také velká spousta, kteří u nás zůstávají. A právě ti potřebují v chladných měsících naši pomoc. Ale kdy nastává ten správný čas na jejich krmení? Možná si říkáte, že na tom nesejde, že jim trocha vaší pomoci nemůže uškodit. Al e to nemusí být tak úplně pravda.

Krmit až v mrazech?

Krmítko si můžete připravit klidně již v létě, alespoň budete připraveni, až přijde ten správný čas. Většinou se říká, že není třeba ptáčky přikrmovat před tím, než napadne první sníh, nebo pokud nebudou teploty dlouhodoběji pod nulou. Za ten nejlepší čas, kdy je dobré, začít s přikrmováním považujeme ale už začátek listopadu. Nikdy s touto činností ale nezačínejte dřív, ptáci by totiž mohli jednoduše zlenivět a přestat si sami vyhledávat potravu. A to by pro jejich život rozhodně dobré nebylo. Nejlepší dobou, kdy ptáčkům do krmítka nasypat je ráno a večer. Ráno totiž potřebují nasbírat spoustu energie na celý den a večer se naopak potřebují zasytit tak, aby bez problémů vydrželi po celou noc.

Jaké ptáčkům dávat množství?

Pokud tedy začínáte s přikrmováním již v listopadu, vždy začněte krmivo do krmítka dávat po menších dávkách. V tomto období totiž ptáci nepotřebují zatím příliš velké množství krmiva. Tyto dávky pak můžete postupně navyšovat. Nejvíce krmiva ptáci potřebují právě ve chvíli, kdy napadne sníh, nebo se teploty začnout dlouhodobě pohybovat pod bodem mrazu.

Nezapomínejte na ně, jde jim opravdu o život

Jakmile začne být opravdu velká zima, naší nejoblíbenější činností se stává lenošení pod dekou s velkým hrnkem dobrého, teplého čaje. Ptáčci, ale bohužel takovou možnost nemají a tak velmi ocení vaší pomoc. Myslete na to, že drobní ptáci, kteří u nás zůstávají i přes zimu, mohou v tomto období doslova opravdu bojovat o přežití. Velké množství ptáků, se v zimě dokonce stávají závislými na naší pomoci. Proto již v listopadu začněte pozvolna svá krmítka plnit a ptáčci si k vám zvyknout chodit přes zimu pro pomoc.

Kromě krmení jim poskytněte i vodu

V zimě může velké množství ptáčků trpět také dehydratací. Je to logické, voda, která do teď byla všude velmi dostupná, zamrzla. Proto vedle svého krmítka umístěte také malou nádobku s vodou.

Čím ptáčky krmit?

Důležitá otázka není jen kdy začít krmit, ale také čím, abyste ve finále ptáčkům ještě více neublížili. První, na co bychom rozhodně měli zapomenout, jsou zbytky z naší kuchyně. Do krmítka tedy rozhodně nepatří těstoviny, rýže, sladkosti a slané dobroty. Jediné, co jim můžete z naší kuchyně dopřát je suché nadrobené pečivo, tedy housky, rohlík, či chléb. Ale samozřejmě za nejlepší variantu pro krmení považujeme různá semínka. Tedy například slunečnici, mák, lněné semínko, ovesné vločky, nebo semena trav a bodláků. Mimo tyto klasická semínka můžete také občas ptáčkům dopřát kousky mrkve, jablíčka a dokonce i trochu tvarohu. Pokud vyrazíte na procházku do přírody, určitě potkáte spoustu šípků, jeřabin, nebo hlohu, či bezu. I takovéto plody jim můžete do krmítka přihodit. Samozřejmě si s výběrem správného ptačího krmiva nemusíte takto lámat hlavu. V každém zverimexu, či větším obchodě již dneska naprosto bez problémů seženete již připravené směsi krmiv.