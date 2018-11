Kdy chodí Mikuláš?

Na Mikuláše a jeho společníky, čerta a anděla, se většina dětí těší už od listopadu. Aby také ne, většinou jim nadělí drobné dárečky a je to vlastně také takové znamení, že se již pomalu ale jistě blíží Vánoce. Víte, proč vlastně Mikuláš chodí již 5. 12. a jaký má jeho návštěva význam?

Mikuláš – církvemi považovaný za svatého

Ve třetím století byl Mikuláš biskupem v oblasti, která se v dnešní době nachází v Turecku. Konkrétně v Antalyi. Už v této době byl mezi lidmi velmi oblíbený především díky své štědrosti. Známý byl také díky tomu, že ochraňoval víru před pohanstvím a také v neposlední době často zahraňoval ty, kteří byli nespravedlivě odsouzení. Mimo jiné také zachránil tři dívky, které se rodiče kvůli nedostatku peněz rozhodli prodat do otroctví. A právě zde vznikla tradice, kdy Mikuláš chodí spolu s čertem a andělem navštěvovat děti do rodin.

Proč čert a anděl?

Všichni víme, že Mikuláš nechodí sám, ale v doprovodu čerta a anděla. Dle původní legendy s ním však čert nechodil. Byl to pouze muž, který měl umazanou tvář. Stejně tak, jako čert měl ale představovat zlo a v dětech měl vyvolat strach. My však máme Mikuláše silně spojeného s čertem, ale ani to není přímo výmysl moderní doby. Dle úplně původních legend měl totiž Mikuláš porazit ďábla. S touto dvojicí chodí také anděl, který musí svou svatostí vyvážit zlo, které představuje čert. Legend o tom, proč s touto dvojicí chodí i anděl je hned několik a těžko říci, která je pravdivá. Jedna z nich například vypráví o smrti Mikuláše, který Boha poprosil o to, zda by si pro něho nemohli přijít samotní andělé. Zkrátka ale lze říct to, že pokud doprovází Mikuláše čert, musí ho doprovázet i anděl, protože zlo musí být vyváženo dobrem. Jistě dobře víte, že děti se čerta bojí, kdežto na andělovi mohou oči nechat.

Kdy Mikuláš vlastně chodí?

Mikuláš a jeho doprovod nás navštěvují již večer 5. 12. Proč tomu tak ale je, když jeho svátek je až 6. 12., kdy Mikuláš údajně zemřel? Vysvětlení je poměrně jednoduché. V církvi se vždy zpravidla začíná slavit již večer před tím. Tak tomu vlastně je i u Vánoc, které slavíme 24. 12. což je vlastně předvečer 1. svátku Vánočního.

Kde můžete Mikuláše potkat

Chcete si Mikuláše, čerta a anděla pozvat domů, ale nevíte, jak si je domů objednat? Stačí, pokud budete sledovat inzertní místa. Velmi často bývá nabídka vyvěšena například u supermarketů, zastávek, nebo u reklamních sloupů. Nejčastěji jde o studenty, kteří se takto převléknou a jdou potěšit děti. Často to pro ně bývá forma jejich přivýdělku, ale někteří to dělají zcela zadarmo. S tím se často můžete setkat například v menších městech, nebo na vesnicích. Zde to dobrovolníci často nedělají za peníze, ale třeba jen za panáka. Také je dobré se s lidmi, které domů pozvete předem domluvit na formě. Není dobré vaše děti příliš strašit, mohlo by se jednoduše stát, že u nich akorát způsobíte trauma. Proto je dobré, nechat děti říct naučenou básničku a poté je odměnit malým balíčkem.