Jehličnatá tradice: Osvětlený stromeček na náměstí k nám dorazil ze zámoří

Alsasko na konci 16. století se stává prvním domovem zvyku nosit si domů na Vánoce jehličnatý stromek. Poté se příjemná tradice začíná pozvolna šířit Evropou. K nám dorazí během 19. století a nejdříve se zabydlí ve městech.

Kam tu krásu umístit?

Žádné univerzální pravidlo v minulosti neexistovalo, většinou všechno záviselo na konkrétních podmínkách panujících v domě. Postavil se zkrátka tam, kam se vešel. Ve venkovských staveních většinou do světnice, kde se zapíchl do díry vyvrtané ve stoličce nebo rovnou do dřevěného špalku. Dobrým tipem byl i hmoždíř vyplněný pískem, tam zpravidla déle vydržel. Nejednou se skvěl i na štědrovečerním stole. V malých domácnostech si poradili po svém, pověsili ho jednoduše na hák ke stropnímu trámku.

A co ozdoby?

Skvěle posloužily ovoce nebo malé pečivo, ale i výtvory z papíru, slámových stébel a semen různých plodů. Nejdříve se vyrábělo svépomocí, později čím dál více přibývalo průmyslově dělaných ozdob z kartonu, skla, papírmaše, vaty. Na konci 19. století nastal boom těchto ozdob. Ovšem dobře známé čokoládové figurky se šířily jako lavina až po roce 1945 po skončení 2. světové války. Osvětlené stromečky se objevovaly v aristokratických rodinách už v 17. století v Německu. Nejdříve se svíčky pevně přivazovaly nitěmi, napichovaly špendlíkem nebo se nalepovaly na větev, teprve později se užívaly kovové skřipce. S umělými stromky byste se v obchodech překvapivě setkali už na počátku 20. století.

Nadílka pro chudé

Stromeček se během 19. století pomalu stával symbolem dobročinných slavností spojených s nadílkou dárečků. Jejich organizátorem bývaly spolky a akce byl zpravidla doprovázena zpíváním, divadelními hrami nebo recitací a scénkami. Ze zámoří přišel zvyk vtyčit jehličnan i na veřejném prostranství. Premiéru měl v roce 1912, kdy se na newyorském náměstí Madison–Square skvěla jedle nazdobená elektrickými svíčkami. V Evropě si to jako první vyzkoušeli v dánské Kodani. U nás se tradice stromků pro chudé a opuštěné děti rozvíjela po roce 1918 a založil ji spisovatel Rudolf Těsnohlídek. První vánoční strom republiky byl vztyčen v Brně na náměstí Svobody 13. prosince 1924.