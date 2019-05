Jedlý živý plot, to je muchovník

O této okrasné dřevině jste již jistě slyšeli. Jde o keř původem ze Severní Ameriky, který dokonce obsahuje plody, které jsou velmi dobré. Muchovník můžete vidět ve spoustě zahrad, protože jde o rostlinu, která je velmi nenáročná na pěstování a dá se říct, že jí takřka nemusíte věnovat žádnou péči.

Jak muchovník poznat na první pohled?

Muchovník se může bez problémů dorůst až do šesti metrové výšky. Charakteristické jsou pro něj nádherné bílé květy, kterými je rostlina v jarních měsících doslova obsypána. O několik měsíců později se z těchto květů stanou plody, které nám na první pohled mohou připomenout borůvky. Plody jsou opravdu velmi sladké a vůbec se nemusíte bát je ochutnat, rozhodně nejsou jedovaté, ba naopak. Jde o velmi zdravé plody s vysokým obsahem vápníku, draslíku, železa a hořčíku. Na plodech si můžete pochutnat jen tak, nebo z nich můžete udělat i spoustu dobrot, na kterých si zaručeně pochutná celá rodina.

Jak na správné pěstování muchovníku

Sice jsme zmiňovali, že muchovník nepotřebuje žádnou velkou péči, zcela bez pomoci ale poroste špatně. Velmi vděčný bude za poskytnutí výživy, pravidelného řezu a také závlahy v období toho největšího sucha. Na zeminu nemá muchovník velké nároky, skvěle roste v naprosto běžné zahradní zemině. Ideální hodnota PH by se měla pohybovat v rozmezí 6,2 – 7,5. Nejvíce se mu líbí v půdě lehčí, která bude bohatá na organickou hmotu. Pokud se muchovníku u vás nedaří, možná to bude způsobeno tím, že půda, ve které ho pěstujete je příliš podmáčená, nebo vyschlá. Bude se mu líbit na slunném stanovišti, ale ne úplně na přímém slunci. Roste jako keř a tak nezapomínejte jeho nejbližší okolí pravidelně očišťovat od plevelů. Dobře lze plevelům zabránit v růstu již při výsadbě rostliny, a to tak, že do jámy, do které muchovník sázíme, nejprve umístíme textilní pás. Muchovník lze pěstovat dvěma možnými způsoby. Prvním způsobem je pěstovat muchovník jako zakrslý stromek s holým kmínkem, nebo jako klasický keř. Pokud chcete mít na zahradě něco, co jen tak někdo nemá, můžete si vypěstovat také muchovníkovou bonsai. Toho docílíte tak, že od nejsilnějšího a nejrovnějšího kmínku jeho všechny větve, které rostou na straně. To udělejte asi do výšky jednoho metru na zem.

Muchovník se také často používá do výsadby živých plotů a to hlavně díky tomu, že jeho květy dobře snáší nízké teploty a to až do -5°C. Samotná rostlina je mrazu také velmi odolná, bez problémů snese teplotu až -25°C. Hlavu si nemusíte lámat ani s ochranou muchovníku proti škůdcům a chorobám, na to totiž není vůbec náchylný. Začíná plodit přibližně dva až tři roky po vysazení a plodnost si je schopen až několik desítek let.

Jak na sázení muchovníku

Vhodná doba k výsadbě je období od října do listopadu, nejlépe v době po prvních mrazech a také na jaře a to v měsících od března do května. Nejlépe uděláte, pokud si ještě při hezkém počasí na vhodná místa vyhloubíme jámy, do které pak ve správnou chvíli vysadíme rostliny. Pokud nastala vhodná doba k výsadbě muchovníku, začneme tím, že jeho kořeny necháme nejprve 24 hodin ve vodě. Do připravených děr pak přidáme trochu kompostu, humusu, nebo pokud naše půda obsahuje velké množství jílu, písek. Pak již jen muchovník dáme do jámy, na kořeny nasypeme zeminu a opatrně ušlapeme zeminu tak, aby rostlina stála rovně.