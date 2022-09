Je váš krb před zimou v pořádku? 5 kroků pro jeho údržbu, které je třeba provést každý podzim

S krátícími se dny a chladnějším počasím se stahujeme do tepla svých domovů a krbů. Pokud máte krb, je podzim vhodnou dobou pro kontrolu, zda jsou komín a kouřovod v dobrém stavu. Pokud při posuzování odhalíte nějaké problémy, které vás přimějí k zamyšlení, zavolejte odborníka na komíny, aby problém diagnostikoval dříve, než bude velký, drahý a potenciálně nebezpečný. Na co ještě čekáte s klesajícími teplotami? Začněte svůj kontrolní seznam údržby krbu těmito pěti úkony.

Zkontrolujte vnější část komína

Vyjděte ven a vizuálně zhodnoťte komín zvenčí. Je nakloněný? Jsou na něm oprýskané cihly nebo spáry zdiva? Vidíte nějaké praskliny nebo díry? Pokud je váš komín kovový z výroby, podívejte se na případnou korozi, skvrny nebo uvolněné části. Pokud je váš komín vystaven na půdě, nezapomeňte ho zkontrolovat i tam. Hledejte jakékoli známky, které by naznačovaly, že je nutná oprava.

Nainstalujte nebo vyměňte komínový kryt

Dále zařaďte do údržby svého krbu silnou obranu: kvalitní komínovou krytku. Ta může snížit škody způsobené na komíně vodou a divokou zvěří. Déšť a sníh mohou vniknout do nezakrytého komína a následně zamrznout a roztát, což způsobí škody způsobené expanzí. Drobní volně žijící živočichové mohou v komínech hnízdit, ucpávat je a potenciálně do domu zavlékat blechy, klíšťata, červy a další škůdce způsobující nemoci. Komínová krytka se síťovinou zabrání vstupu zvířat a zároveň ochrání střechu před žárem a jiskrami.

Podívejte se na netěsnosti nebo skvrny na střeše v okolí komína

Uvnitř domu zkontrolujte okolí komína, zda na něm nejsou skvrny nebo vlhkost. Ty by mohly být způsobeny vadným oplechováním kolem komína na linii střechy nebo poškozenou komínovou vložkou. Pokud v okolí komína spatříte známky vody, ihned zavolejte odborníka.

Zkontrolujte, zda není kouřovod zanesený sazemi nebo v havarijním stavu

Otevřete čisticí dvířka ze základny kouřovodu, které se nacházejí buď ve sklepě, nebo mimo dům (někdy se mohou nacházet i uvnitř domu, každý dům to má jinak). Pomocí malého zrcátka a svítilny se podívejte nahoru do kouřovodu a hledejte nahromaděné saze a také případné praskliny, díry nebo oddělené části. V případě pochybností zavolejte odborníkovi, který provede důkladnou kontrolu a vyčištění.

Dbejte na to, aby byl krb v pořádku

Zkontrolujte opotřebení zdiva krbu. Zkontrolujte také klapku, která by se měla snadno otevírat a zavírat. Podívejte se do kouřové komory nad klapkou, zda se v ní nenahromadily saze. Pokud zjistíte některý z těchto příznaků, opět zavolejte odborníka na údržbu komína.

Bezpečnost komínů by měla být pro každého majitele domu prioritou. Při pravidelné údržbě krbu vám může váš oblíbený zdroj tepla sloužit dlouhá léta. Odborník na komíny dokáže odhalit věci, které by mohly uniknout i velice pečlivému majiteli domu. Vyzvěte profesionála k pravidelnému čištění a kontrole bezpečnosti, které jsou součástí rutinní údržby vašeho domu. Pak přiložte další poleno do ohně, pohodlně se usaďte a užívejte si.