Jaké jsou ideální rozměry peřiny?

Co je to vlastně ideální? Dle významu to může být dokonalé, ale stejně tak i nedosažitelné, neskutečné nebo dokonce vysněné. A podle zákonu individuality, co je ideál pro jednoho, nemusí být pro druhého. Jakou tedy ve skutečnosti chceme peřinu? Dokonalou a vysněnou rozhodně bez debat všichni, vždyť kvalitní peřina, to je základ dobrého spaní. V tomto článku vám poradíme, jak vybrat ideální velikost peřiny právě pro vás.

Spánkem strávíme až třetinu svého života, proto výběr přikrývek a peřin nelze ponechávat náhodě. Aby se nám pohodlně spalo, je velikost přikrývky stěžejní.

Peřina musí být dostatečně široká i dlouhá

Rozhodujícím kritériem je vaše výška, přikrývka by měla být přinejmenším o 20 až 30 cm delší, než měříte. Pokud bude příliš krátká, nebudete mít možnost s ní celé tělo přikrýt. Zde tedy platí – čím delší přikrývka, tím pohodovější snění, vyšší kvalita spánku i dostatek energie na další den.

Druhým kritériem je šířka. U robustnějších postav se širokým hrudníkem by neměl být rozměr lůžkoviny rozhodně podceňován, důležité je se pořádně „zachumlat“ a nenechat chlad narušovat vaši komfortní zónu. Přesah stran nad rámec těla by měl být poměrně velkorysý a na každé straně činit alespoň 40-50 cm. U mnohých prodejců i výrobců jsou již v nabídce i tzv. nestandardní rozměry, tudíž si neváhejte nechat ušít rozměry své vysněné přikrývky přímo „na tělo“.

Vybíráme buď pro děti nebo pro dospělé

Pro děti je klasický rozměr přikrývky 90 x 120/130 cm. Pro miminka a batolata vyberte deku v rozměrech 80 x 90 cm, 90/95 x 100 cm nebo 90 x 120/130 cm. Pro předškoláky je vhodná velikost přikrývky 100/105 x 115 cm, 100 x 135 cm, větším dětem a teenagerům pořiďte deku ve velikosti 110 x 140 cm, 125 x 150 cm.

U dospělých jsou klasické rozměry peřiny pro jednoho 135/140 x 200 cm. Každá země má však své vlastní standardní velikosti přikrývek, zaměřené na konkrétní parametry nábytku nebo matrací. Proto je mylné si myslet, že existuje pouze jeden standard nebo jedna klasika.

Existují i nestandardy

Jako první musíme zmínit rozměry francouzské deky. Běžné rozměry peřiny pro dva jsou 200/220 x 200 cm U dvojitých přikrývek totiž platí, že jejich rozměr by měl být stejně široký (či o něco delší), než matrace, na kterých se spí.

Rozměry přikrývek pro evropské normy se výrazně liší od dalších světových. Mají široký rozsah a variabilitu, můžete si dokonce vybrat i jeden a půl rozměru, double nebo dokonce mega velikost.

Euro a Euro maxi

Euro deky, jako jeden a půl, mají několik velikostních čar. Nejběžnější velikost euro deky je 200 x 220 cm. Společnosti vyrábějící lůžkoviny uznaly tuto hodnotu za univerzální, a proto aktivně vyrábějí podle těchto norem.

Čtvercové deky:

Existují dokonce vzácné modely dek či přikrývek v rozměru 200 x 200 cm. Tyto „čtvercové“ skvosty se hledají skutečně těžko, stejně jako podestýlka pod ně, ovšem jejich použití je snadné: abyste mohli přikrývku použít, nemusíte se ohlížet na fakt, kterým směrem je „podél“ a kterým „napříč“.

Euro Maxi a King Size

Jedna z největších komerčně dostupných přikrývek je v rozměru: 220 x 240 cm. Říká se jí také „královská“. Přikrývka Euro maxi je vhodná pro vysoké lidi a milovníky obrovských míst na spaní, jako jsou široké postele či třímístné pohovky. A na závěr nesmíme opomenout ani přikrývku ve variantě King s úctyhodnými rozměry 260 x 220 cm.

Pokud právě vybíráte novou peřinu, nezapomeňte se podívat na stránky českého výrobce lůžkovin Picaso Manufactury, kde najdete kvalitní peřiny přesně podle vašich přání.