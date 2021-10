Jak zlikvidovat kuchyňský olej správným způsobem a tipy, jak jej znovu použít

Olej na vaření nalijte do jednorázové nádobky s víkem. Může to být původní láhev od oleje ve které byl skladován, plastová nádoba na mléko nebo karton, nádobka od kávy nebo zakoupená nádobka na likvidaci tuku, která je k těmto účelům určená (lze sehnat na internetu). Nádobu důkladně uzavřete a uložte do domovního odpadu.