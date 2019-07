Jak zkrášlit zahradu? Zkuste záplavu žlutých květů štědřence

Chcete svoji zahradu oživit nějakou novou okrasnou dřevinou a dosud vás nenapadá jakou? Velmi dekorativní je štědřenec odvislý. Jedná se o opadavou dřevinu, která patří do čeledi bobovitých. Můžete z ní vypěstovat buď keř nebo dokonce malý stromek.

Dorůstá až sedmi metrů

Štědřenec se vyznačuje krásnými žlutými květy sdruženými do bohatých hroznů. Svoji pravlast má na jihu Evropy, přirozeně roste hlavně ve Francii, na jižních úbočích Alp, na severu Apenin, s jeho zářivou žlutí se ale setkáte i na Balkáně. U nás už také dávno zdomácněl. Možná ho znáte pod lidovým označením zlatý déšť nebo také zlatý déšť pravý. Mnohdy dorůstá až úctyhodné výšky 7 metrů a jeho větve mohou být jak vzpřímené, tak i převislé. Můžete ho tedy vysadit k domu, kde se bude pnout nahoru, ale zrovna tak může tvořit bohatý převislý závoj větví u některé zahradní pěšinky, kterou třeba zpola zakryje a udělá zelenou kulisu. Listy má dlouze řapíkaté, trojčetné.

Pozor na otravu!

Bohaté hrozny žlutých motýlovitých květů se na něm objevují od dubna do června, každý z nich mívá obvykle minimálně deset, ale někdy až třicet květů, jsou ovšem odrůdy s hrozny dlouhými i 30 cm nebo 50 cm a na nich se může vyskytovat dokonce až osmdesát květenství. Z opylených květů pak vzniknou 5 až 8 cm dlouhé zelené lusky pokryté hedvábnými chloupky. Lusky obsahují semena ledvinovitého tvaru. Ovšem pozor. Máte-li malé děti a na vaší zahradě jste pro ně instalovali hřiště, raději sázejte štědřenec jinam z jejich dohledu. Zmiňované plody štědřence jsou jedovaté. Obsahují jedovaté alkaloidy cytisin a labumin. Zvídavé děti by mohly ochutnat, a to by se vám mohlo vymstít.

Psychofarmakum i náhražka nikotinu

Otrava tímto alkaloidem se projevuje zvracením, průjmy, omdlelostí, velká dávka může přivodit i smrt. Nejčastěji k otravám dojde tehdy, když někdo požije buď semena nebo květy. Dokonce odborná literatura upozorňuje, že otrava u dětských pacientů může přijít po požití pouhých pěti květů či dvou semen. Rozhodně tedy neriskujte. Dlužno podotknout, že dříve se nať štědřence a také jeho semena používala jako psychofarmakum, a to na migrénu, dráždivost nebo psychoneurotické poruchy. Během 1. světové války byl nedostatek tabáku a tenkrát vznikly pokusy vytvořit ze štědřence náhražku nikotinu, protože účinky zmiňovaného cytisinu se podobají nikotinu.

Falešné ebenové dřevo

Amatérští řezbáři si zase oblíbili štědřencové dřevo, protože je tvrdé, husté a velice dobře se opracovává. Hodně se užívá třeba k výrobě nábytku, ale hudebních nástrojů nebo třeba luků. Říká se mu i falešný eben, protože zejména dřevo ze starších stromů trochu připomíná ebenové a nejednou slouží jako jeho náhražka.

Zvládne i kamenitější půdu

Kde se štědřenci bude nejlépe dařit? Ideální je pro něj teplé stanoviště v místech, kde je dostatek slunce a světla. Eventuelně může být ještě polostinné místo, ovšem v plném stínu kvete velice špatně. Velmi dobré výsledky pěstování vykazuje v zásaditých půdách, ale dobře snese i mírně kyselejší prostředí. Nejraději má vlhkou, dobře prostupnou půdu, ale poradí si i v sušším a kamenitějším prostředí. Velmi dobře se také množí, a to buď semeny, nebo řízky. Během prvních dvou let růstu keře prořezejte, aby vám vytvořili pěknou korunu, potom už je řezat nemusíte. Klidně je nechte volněji růst.