Jak získat kočičí pozornost? Pomocí nadýchané masové dobroty

Kočky jsou na rozdíl od psů nastavené odlišně – mají rády svůj prostor a dělají jen to, co chtějí. Jsou to svérázní tvorové, kteří svou závislost na člověku neradi dávají najevo. Moc dobře rozumí, když na ně voláme, jen jim to mnohdy bývá úplně jedno. Proto je potřeba si pro společnou hru získat jejich náklonnost.

Získat si její pozornost, to je oč tu běží

Hra s člověkem do kočičího života prostě neodmyslitelně patří. A že zrovna nemá na dovádění chuť? Její pozornost může upoutat obyčejné vrznutí dveří od ledničky či spíže nebo prostě jen správný pohled na místo, kde bývají dobroty většinou schované. To už se kočičí zvědavec stěhuje do kuchyně a vyčkává, jaký zajímavý podnět mu jeho člověk poskytne. A je to tu! Je to měkké, je to nadýchané, je to voňavé, je to masové… A určitě to bude i lahodné. Dobrá! Jdeme si hrát.

Kočky se baví aktivitami, které připomínají lov. Hra je pro kočky nesmírně důležitá. Snižuje stres, posiluje jejich přirozené instinkty a udržuje je v duševní i fyzické kondici. Díky společným hrám navíc můžete odstranit nežádoucí kočičí nápady, které jsou leckdy jen reakcí na nedostatek „loveckých aktivit“.

Z přírodních ingrediencí a bez chemie

Ať už jde o oživení běžného jídelníčku kočky nebo společnou zábavu, kdy má správná odměna cenu zlata, nové salámky Brit Care Cat Sausages zabodují vždy. Konzistence jemně šlehaného paté s přírodním složením a vysokým obsahem masa z nich dělá rafinované lákadlo. Volit můžete mezi dobrotou z lososa, hovězího nebo kuřecího, přičemž všechny tři receptury neobsahují obiloviny, sóju, cukr ani barviva nebo geneticky modifikované organismy.

Měkká struktura Brit Care Cat salámků dodává organismu kočky tekutiny a zaujme i ty největší kočičí čiperky. Podávat je můžete ke granulkám nebo přímo z ruky ze střívka. Ať se chystáte zatraktivnit granulovanou stravu nebo servírovat trochu nadýchaného paté rovnou z ruky, získáte určitě tu nejbdělejší pozornost.