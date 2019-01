Jak zatočit s moly?

Otevřete skříň a z ní na vás vyletí malý motýlek. Na rozdíl od lučních motýlů tenhle ale není zrovna vítanou návštěvou. Mol vám prožere do vašeho oblíbeného vlněného svetru dírky. O nic méně nebudete vítat ani moly potravinové ve své spižírně. Jak si s nimi ale poradit a nevítanou návštěvu poslat pryč?

Na světle a vzduchu se molům nelíbí

První zásadou je, že moli nemají rádi světlo a větrání. Ideálně se jim daří v tmavých, vlhkých koutech, skříních, kam nikdo nechodí a sluneční paprsky tam nezabloudí, jak je rok dlouhý. Takže pokud na tyhle nevítané hosty nechcete narazit, otevírejte pravidelně okna, větrejte, pouštějte do svého bytu slunce. Takové prostředí se molům líbit nebude.

Zárodky zničíte v troubě

Pokud jde o potravinové moli, nedělejte si zbytečně obrovské zásoby mouky, cukru, na které zapomenete. Pořiďte si ideálně na mouku a cukr dózy s patentním uzávěrem, do kterých vše přesypete, jakmile balíčky přinesete z obchodu. Pokud máte podezření, zda třeba v mouce nejsou nějaké zárodky, vložte ji do trouby o teplotě 90 °C. Svůj účel splní také zamražení v mrazáku, i to ničí zárodky molů. Lepší je ale samozřejmě prevence než řešení následků.

Pytlíčky s bylinkami pomohou

Pochopitelně můžete vyrazit do drogerie a porozhlédnout se tam po nějakém insekticidním spreji či gelu. Ovšem většina lidí volí v souladu se soudobými trendy spíše přírodní způsoby boje. Velké zkušenosti v tomto směru měly už naše babičky. Dobře věděly, že hmyz, moly nevyjímaje, odradí různé intenzivní vůně. Proto je dobrým receptem ušít si plátěné sáčky, vyplnit aromatickými bylinkami, zavázat je a uložit do šatníku. Ideální je třeba levandule, mařinka vonná, černý bez, rozmarýn. Možné je i čerstvé jehličí v sáčku. Také je možné nasypat do skříně pepř – i ten moli nenávidí.

Vytřete skříně vodním roztokem čpavku

Nemáte-li po ruce pytlíčky s bylinkami, stejně dobře poslouží i ručně vyráběná mýdla s bylinkami. Stejně dobře moly odpudí i tabák, ale ruku na srdce – kdo by chtěl, aby mu to doma smrdělo jak v kuřárně? Pomáhá také čpavek. Samozřejmě ale nebude šířit zápach čpavku po bytě. Vhodné je ale vymýt skříně v šatníku i ve spíži roztokem čpavku s vodou. Doporučuje se maximálně 7 lžic čpavku na litr vody. Při takovém mytí ale musíte pracovat v rukavicích a vše potom vytřít do sucha. Zkusit můžete i misku s jablečným octem, ve kterém se hmyz utopí. Na pochytání je také dobrá směs melasy s octem v poměru 1:2.