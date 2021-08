Jak využít posekanou trávu na zahradě

Víte, že sekání trávy může zvýšit její funkčnost? Její následné využití na zahradě navíc může být velmi užitečné a ekologické. Ptáte se jak? To vám povíme v našem článku níže! Budete překvapeni, jaké multi využití posekaná tráva může mít a jak díky ní bude vaše zahrada prosperovat.

Je posekaná tráva dobrá pro zahradu?

Tráva obsahuje 4% dusíku, 1% fosforu a 2% draslíku. Rozložení posečené trávy po vaší zahradě také slouží jako zdroj potravy pro prospěšné bakterie v půdě.

Travní hnojivo

Ponechte zbytky trávy na trávníku a ušetříte tím až 25% spotřeby hnojiv. Posekanou trávu ale nechte ležet pouze tehdy, pokud jsou odřezky krátké. Některé sekačky jsou vybaveny režimem mulčování, který slouží k sekání trávy na velmi malé částečky, aniž by se následně musely sbírat. Tato technika sekání trávy však není vhodná pro velmi vysokou trávu.

Posekaná tráva do kompostu

Vhození posekané trávy do kompostu je dalším způsobem, jak ji lze recyklovat. Nemůžete však mít kompost složený pouze z posekané trávy, jelikož by začal hnít a páchnout! Posekaná tráva totiž obsahuje až 80% vody a pokud se užívá samostatně, zhutní se a zabraňuje průniku vzduchu v kompostu, což je špatně. Trik spočívá v použití velkého množství jiného organického odpadu, jako jsou listy, větvičky atd. To prokládáte s tenkými vrstvami trávy v poměru asi 1:1 nebo 2:1, což znamená 2 díly trávy a 1 díl suchého organického odpadu.

Za vlhkého počasí, zejména na jaře a na podzim, je nutné posekanou trávu 1 nebo 2 dny před přidáním na kompost usušit. Váš kompost bude následně připraven k použití během 2 až 3 měsíců.

Posekaná tráva je vhodná pro mulčování

Pokud jste na trávu poslední dobou nepoužívali žádný chemický prostředek pro odstraňování plevelu, můžete ji použít na mulčování na zahradě. Rozložte na 2-3 cm silnou vrstvu poblíž (či přímo na zeminu) zasazených květin/plodin. Posekaná tráva zabraňuje vypařování a šetří vodu. Pokud jako mulč používáte čerstvě posekanou trávu, položte pouze 0,5 cm silnou vrstvu. To trávě umožní se rychle rozpadnout, než začne hnít nebo zapáchat. Silnější vrstvy z čerstvě posekané trávy mají tendenci zůstávat příliš vlhké a mohou způsobit plísně či svým rozpadáním nežádoucí páchnutí.

Posekaná tráva pro zeleninovou zahrádku

Dusík přítomný v trávě přináší velkou podporu zelenině, zejména té, která má velkou potřebu dusíku. To je veškerá zelená zelenina, jako je salát, zelí, špenát, okurka, tykev, cuketa, brambory a dýně. Pokud necháte posekanou trávu několik dní schnout, můžete jí následně použít jako hustý mulč, například k ochraně jahod. Tento hustý mulč můžete také použít k zakrytí keřů, obvodů stromů a tím zabránit růstu plevelů u jejich kořenů.

Posekaná tráva jako postupně uvolňující se hnojivo

Posekaná tráva, která je bohatá na dusík, fosfor a kyslík mže báječně posloužit jako účinné, organické hnojivo s pomalým uvolňováním pro vaší zahradu. Zahrňte 5 až 8 cm hromádky posekané trávy do půdy hluboké 15 cm. Posekaná tráva bude absorbována do hlíny (zeminy) a bude fungovat jako další efektivní ekologický zdroj živin, jakmile se rozloží. Dávejte si pozor, abyste nemísili posekané trávy, které obsahují plevely nebo jejich semínka.

Tekuté hnojivo na trávu

Z posekané trávy lze během několika dní zpracovat účinné a 100% organické tekuté hnojivo. Hladina N-P-K tohoto tekutého hnojiva z posekané trávy je kolem 1 – 0,5 – 3,1. Chcete-li si ho vyrobit stačí, abyste naplnili kbelík (jakékoli velikosti) do 2/3 čerstvě posekanou trávou, kbelík naplňte vodou a uzavřete víkem. Nechte 3 dny louhovat, poté je vaše tekuté hnojivo připraveno k použití! Tímto roztokem následně polévejte vaše rostliny. V závislosti na velikosti rostliny aplikujte množství od půl šálku do jednoho litru. U rostlin zasazených v květináčích aplikujte, dokud voda nezačne prosakovat a kapat skrze otvory.

Tipy a varování: