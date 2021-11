Jak vytápět chaty a chalupy

Teplo a způsob vytápění dokáže zpříjemnit nebo úplně zkazit pobyt na chalupě. Podívejte se, jaké jsou možnosti a trendy pro topení v rekreačních domech.

Nové dotační programy

Na podzim 2021 se otevřely dotační programy na výměnu vytápění, a to konkrétně pro tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Je tedy možné požádat o částečné financování. Podmínkou je, že musíte být vlastníkem objektu a musíte v něm mít trvalé bydliště. Je tedy dobrá doba se zamyslet, jak je na tom vytápění ve vašem rekreačním objektu.

Jak nezmrznout a ušetřit

Následující způsoby vytápění jsou mezi chalupáři oblíbené a některé se dají mezi sebou i vhodně kombinovat.

Krb nebo krbová kamna

Dlouhodobě populární jsou krby a krbová kamna. Krásně prohřejí prostor, ale zároveň u nich můžete relaxovat i příjemně posedět. Dalším benefitem je, že díky prohřívajícímu se vzduchu nemusíte řešit zamrzající vodu v topném systému.

Na trhu jsou dvě verze: krby peletové, které pelety samy dávkují do hořáku, a klasičtější krby na dřevo. Krby a krbová kamna na pelety se zapálí samy a vy neřešíte ani přikládání. Můžete tedy přijet do již vyhřátého objektu a odpadá také nutnost starat se o udržování ohně v noci.

V krbech a krbových kamnech na dřevo samozřejmě není možné zapálit oheň na dálku a ani není běžné, že by někdo pravidelně přikládal do krbu celou noc. Proto se často kombinují například s elektrokotlem, který je možné zapnout vzdáleně.

Elektrokotel

Elektrokotel vytápí topnou spirálou, která ohřívá vodu v kotli a tím i v radiátorech. Chalupáři si do topného systému, který je budovou protkaný, často přidávají nemrznoucí směs, aby předešli zničení topné soustavy. Výhodou elektrokotle také je, že se dá zapnout z mobilu nebo počítače předem na dálku, a díky tomu přijíždíte do vyhřátého domu. Jediným, ovšem pro někoho zásadním problémem, jsou vysoké účty za elektřinu.

Kotle na tuhá paliva

Zajímavou variantou pro vytápění chat a chalup je kotel na tuhá paliva. Kotle se dělí do typů podle paliva i podle stupně automatizace. Kotle na biomasu jsou ekologické, ve srovnání se všemi možnostmi i ekonomické. Spotřeba kotlů na pelety u menšího rodinného domu se pohybuje kolem 4,5 až 5 tun pelet za topnou sezonu. Po přepočtu na ceny z roku 2020 se jednalo asi o 25 000 korun. U kotlů na dřevo se majitelé podobně velkého domu dostanou na cenu zhruba 22 000 korun (zdroj finančního srovnání: tzb.info).

Kotel na dřevo s akumulační nádobou

První možností jsou kotle na dřevo. Do všech kotlů tohoto typu musíte ručně přikládat bez možnosti vzdáleného přístupu a ovládání. Někteří chalupáři to ovšem oceňují, protože si při obstarávání rodinného tepla odpočinou od pracovního týdne. Navíc vůně dřeva prohřeje a provoní celý prostor. Jak říká Ing. Jaroslava Bašová z české firmy OPOP: „Teplo ze dřeva na některé uživatele působí jinak. Tvrdí, že jeho teplo je trvalejší a výhřevnější.“

Kotle na dřevo se také kombinují s akumulační nádobou. Nemrznoucí směs přidáte do topného systému, aby vám voda v zimě nezmrzla. Díky tomu nemusíte v zimě přikládat nepřetržitě, a když netopíte, využíváte teplo z akumulační nádoby.

Jednoduchý kotel na uhlí s možností připojit peletový hořák

Kotel na uhlí H4EKO-U s možností připojit peletový hořák od OPOP je cenově dostupnou variantou. Tento konkrétní kotel je jednoduchý a zajistí vám, že otevřete dveře do chalupy a už cítíte teplo. Můžete v něm totiž zatopit díky přidanému peletovému systému i na dálku. Kotel je cenově dostupný a navíc topení uhlím je velmi levné. Nepohodlná může být pouze prašnost uhlí.

Kotel na pelety

Stále oblíbenější jsou kotle na pelety. Pelety jsou ekologické a dostupné palivo, které se do kotlů snadno doplňuje. Uživatelé jen dosypávají pelety do zásobníku a ovládají kotel termostatem, mobilem nebo počítačem, a to klidně z jiného města. Přijíždějí tedy opět do vyhřáté chalupy.

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety je uživatelsky nejpohodlnější řešení, ale má také nejvyšší pořizovací cenu. Kotel na pelety je automatický, kotel na dřevo ruční. Vzdáleně tedy nastavíte čas, kdy chcete mít na chatě teplo, a po příjezdu můžete přejít na dostupné a pro vás třeba levnější vytápění dřevem.

Dalším plusem je, že po vyhoření dřeva umí kotel sám přejít na automatický provoz. Jeho jediná nevýhoda je vyšší vstupní investice, kterou ale můžete výrazně snížit díky dotacím.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla zmiňujeme především kvůli dotačním programům, ovšem chalupáři si je kvůli vysokým vstupním nákladům příliš často nepořizují. Obecně se bavíme o stovkách tisíc korun a také náhradní díly jsou velmi nákladné.

Čerpadla se rozdělují na typy podle elementu, který využívají. Nejběžnějšími jsou vzduch–voda, země–voda a voda–voda. Výhoda čerpadel je, že šetří místo v domě. Nepotřebují totiž komín, prostor na palivo, ani speciální místnost (kotelnu). Jsou také prakticky bezobslužné, teplotu regulujete termostatem v chalupě či na dálku z aplikace.

Další zdroje vytápění

Další možností, nyní však už na ústupu, je topení topným olejem. Jde o neekologickou a drahou variantu. Uchylují se k ní například chataři v oblastech, kde není dostupný plyn. Princip je takový, že v kotli na topný olej je umístěný olejový hořák, který zahřívá výměník s topnou vodou. Kotel lze aktivovat i na dálku, ale nádrž s olejem se musí doplňovat.

Ani topení propan butanem není ekologické a levné. Je nutné doplňovat plyn v plynových lahvích nebo mít zásobník plynu na zahradě.

Šetřete peníze, čas, zdraví i nervy

Pustit se do renovace vytápění není levná a jednoduchá záležitost. Ale díky možnému financování výměny z dotačních programů pro kotle na tuhá paliva a tepelná čerpadla se můžete dostat na velmi slušnou cenu. Pro hladký průběh doporučujeme vše zkonzultovat s montážní firmou, která vám poradí, jaký zdroj tepla se nejvíce hodí k vašim požadavkům i možnostem.