Jak vyrobit přírodní barviva k barvení tkanin a dalších věcí

Rostlinné materiály se k barvení předmětů používají tisíce let. Pokračujte i vy v této dlouholeté tradici vytvořením barevné lázně z pohodlí domova. Barvení tkanin vlastníma rukama je zábavný způsob, jak dát život starému oblečení, jemnému druhu látek či povlakům na polštáře. Jako ekologické, levné alternativy barviv tkanin můžete použít třeba slupky z ovoce a zeleniny či věci, které naleznete na vaší zahradě – okvětní lístky, žaludy. Nyní už vám ale řekneme, jak na to!

Upozornění: Nejprve si zkontrolujte štítek na předmětu, který chcete barvit. Bavlna, len, hedvábí a vlna se barví nejsnadněji a barvivo budou absorbovat lépe než syntetické tkaniny, jako je polyester nebo umělé hedvábí.

Průvodce přírodních barviv

Zbytky ovocných a zeleninových materiálů, jako jsou slupky a kůry, jsou ideální pro vytváření přírodních barviv na tkaniny v různých barvách. Intenzita a odstín se mohou lišit od rostliny k rostlině, ale obecně můžete očekávat následující barvy. Tento seznam přírodních barviv použijte k naplánování barevného schématu. Experimentujte s dalšími položkami a vytvořte nové přírodní barvy.

Nejlepší zeleninová a ovocná přírodní barviva:

Modrá přírodní barviva: borůvky a ostružiny

Červená přírodní barviva: maliny a řepa

Žlutá a okrová přírodní barviva: kůra z citronů a pomeranče, mrkev, kurkuma

Zelené přírodní barvivo: listy špenátu, mrkev

Oranžové přírodní barvivo: cibulové slupky, mrkev

Fialové přírodní barvivo: listy červeného zelí, řepa

Hnědé přírodní barvivo: kávová zrna, černý čaj

Nejlepší rostliny pro barvení tkanin:

Sanguinaria (Krevnice kanadská)

Jiřina

Svízel syřišťový

Slunečnice

Aksamitník vzpřímený

Fenykl bronzový

Bazalka červená, Red Rubin

Čekanka obecná

Rmen barvířský (Marunek barvířský)

Zlatobýl

Třezalka tečkovaná

Vratič obecný

Řebříček obecný

Kručinka barvířská

Krásnoočko barevné

Kokarda

Finální barva záleží na množství použitého materiálu a také na tom, kterou část zeleniny používáte. Například díky mrkvi můžete mít žlutozelenou až světle zelenou barvu, pokud použijete nať.

Jak vyrobit přírodní barviva

Poté, co jste si vybrali, které barvy chcete vytvořit, je čas si vyrobit přírodní barvivo.

K tomu budete potřebovat následující:

1 šálek nakrájeného materiálu z ovoce či zeleniny

pánev

2 šálky vody

2-3 lžíce octu nebo soli

cedník

skleněnou nádobu

K vytvoření barvy budete potřebovat asi 1 šálek vámi zvoleného nakrájeného ovoce nebo zeleniny. Neváhejte použít extra pro živější barvivo.

Postup: Přidejte přísady do pánve a nalijte 2 šálky vody. Pokud si budete dělat velkou dávku, budete potřebovat dvakrát tolik vody. Dále budete muset přidat mořidlo, což je látka přidaná do barviva, která mu pomůže vázat se na materiál. Přidejte 2-3 polévkové lžíce octu nebo soli jakožto vašeho mořidla. Teplotu nastavte na střední a vodu přiveďte k varu. Takto nechte dusit asi hodinu. Čím déle budete přísady dusit, tím bude barva sytější. Vypněte oheň a nechte vodu vychladnout na pokojovou teplotu. Sceďte barvivo do skleněné nádoby a zlikvidujte ovocný nebo zeleninový materiál.

Jak barvit látky přírodními barvami

Přes svůj pracovní povrch dejte starý hadřík či plastovou fólii a také používejte rukavice, abyste si neznečistili kůži. Tkaninu nejprve navlhčete vodou. To pomůže barvivu vsáknout se do vašeho materiálu. Dále ponořte svou látku (či jinou položku) do barviva a počkejte. Čím delší dobu tomu dáte, tím bude barva hlubší a sytější a tím více se barvivo rozšíří. Chcete-li efekt ombré nebo obarvit pouze jednu část látky, složte ji a ponechte prázdnou část vytaženou z misky s barvivem. K vytvoření rozmanitého designu použijte gumičky, kolíčky na prádlo nebo maskovací pásku.

Až budete s barvou a designem spokojeni, odeberte materiál z přírodního barviva. Nechte úplně zaschnout, poté vyžehlete na vysokou teplotu, aby se barvy natrvalo usadily.

Tip redakce: Opakované praní může způsobit vyblednutí barev. V případě potřeby můžete položku znovu takto přírodně dobarvit.

Další tipy, jak použít přírodní barviva: