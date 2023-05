Jak vyprat koupelnovou podložku? Záleží na materiálu, ze kterého je vyrobena

Až přijde čas na důkladnou očistu koupelny, nezapomeňte přitom také na koupelnové předložky. Není nic příjemnějšího než vyjít ze sprchy na čistou a nadýchanou rohožku. Způsob praní koupelnových rohoží však závisí na tom, jaký druh máte. Zde jsou nejlepší metody čištění pro každý typ koupelnové rohože.

Jak prát koupelnové rohože

Prvním krokem je zkontrolovat štítek s údaji o péči. Na štítku se dozvíte, zda se má rohožka prát v pračce, nebo v ruce. Většinu typů koupelnových předložek, včetně bavlněných, žinylkových a z paměťové pěny, lze prát v pračce. Pokud má vaše předložka gumový nebo latexový podklad, je bezpečné ji do pračky vložit, pokud se neloupe. Jestliže se loupat začala, je to vhodná chvíle pro to, abyste rohož vyměnili, jinak by se podklad mohl v pračce zcela odlepit. Mějte na paměti, že i bez poškozeného podkladu byste měli koupelnové rohože vyměňovat přibližně každé dva roky.

V pračce

Praní v pračce je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak zajistit, aby vaše koupelnové rohože byly čisté a bez bakterií. Jednoduše vytřepejte veškeré nečistoty a poté kobereček vyperte v běžném pracím cyklu na studené nastavení. Použijte běžný prací prostředek a vyhněte se octu nebo bělidlu, které mohou některé rohože poškodit. Mějte na paměti, že koupelnové rohože mohou při praní ztěžknout, proto neperte více než dvě najednou. (Někteří odborníci dokonce doporučují, abyste pračku na rohože nikdy nepoužívali, aby nedošlo k jejímu poškození).

Pokyny k sušení naleznete na štítku s údaji o údržbě. Obecně platí, že bavlněné, žinylkové a polyesterové předložky lze dát do sušičky na nízký stupeň. Koberečky z paměťové pěny sušte zavěšené, aby si zachovaly svůj tvar. Pověsit byste měli také rohože s gumovým podkladem; jsou jednou z mnoha věcí, které by se nikdy neměly dávat do sušičky.

Bez pračky

Pokud nemáte pračku nebo vaše podložka vyžaduje ruční praní, zde je návod, jak na to. Protřepejte rohož, abyste odstranili veškeré nečistoty. Poté naplňte velkou nádobu, vanu nebo umyvadlo studenou vodou a asi lžičkou pracího prostředku. Nechte rohožku asi 15 minut namočenou a poté vodu promíchejte rukama. Vypusťte mýdlovou vodu a poté koberec opláchněte tak, že nádobu znovu naplníte čistou vodou nebo jej opláchnete pod tekoucím kohoutkem. Vymačkejte přebytečnou vodu a poté jej pověste.

Jak často byste měli rohožky prát

Koupelnové předložky doporučujeme prát jednou týdně, ve stejné frekvenci jako úklid koupelny. Pokud je vaše koupelna mimořádně vlhká, může být nutné nechat rohože po sprchování nebo koupání uschnout. Pokud je budete mezi jednotlivými praními udržovat co nejsušší, zabráníte vzniku plísní a bakterií.

Zdroj